Santa Fe vs. River Plate fue aplazado: estas son las opciones para su reprogramación

La emergencia por el fuerte terremoto obligó a Conmebol a aplazar los dos partidos internacionales previstos esta semana en Colombia. Foto: Independiente Santa Fe

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La emergencia provocada por el fuerte terremoto que estremeció a Colombia este lunes obligó a modificar también el calendario del fútbol internacional. Conmebol confirmó la suspensión de los dos partidos que estaban programados esta semana en territorio colombiano: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y Santa Fe vs. River Plate, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La decisión responde a la situación de emergencia que atraviesa el país y se suma al aplazamiento de toda la programación del fútbol profesional colombiano que había anunciado previamente la Dimayor. De esta manera, ninguno de los dos encuentros internacionales se disputará en las fechas inicialmente establecidas.

Tolima vs. Independiente del Valle fue aplazado

El partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, estaba programado para este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso fue suspendido por Conmebol después de que el terremoto generara diferentes dificultades para la organización del encuentro. Uno de los principales inconvenientes estaba relacionado con el desplazamiento del conjunto ecuatoriano.

Independiente del Valle tenía previsto viajar este lunes en un vuelo chárter, pero tuvo que modificar su itinerario debido a la emergencia. El plan inicial contemplaba aterrizar en Armenia y posteriormente trasladarse por carretera hasta Ibagué. Sin embargo, el aeropuerto de Armenia permanecía cerrado por disposición de la Aeronáutica Civil.

Aunque el estadio Manuel Murillo Toro fue inspeccionado y no presentó daños ni alteraciones estructurales tras el sismo, las condiciones generales derivadas de la emergencia terminaron llevando a la suspensión del compromiso.

Santa Fe vs. River Plate también quedó suspendido

La Conmebol tomó la misma determinación con el partido entre Santa Fe y River Plate, que debía disputarse este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El equipo argentino ya había suspendido su viaje a Colombia ante la situación generada por el terremoto. Ahora, con la decisión oficial de Conmebol, la serie deberá ser reprogramada.

“En atención al terremoto sufrido hoy en nuestro país, el partido por la ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante River Plate fue suspendido. Anunciaremos una vez seamos notificados la nueva fecha del partido”, indicó Santa Fe a través de un comunicado.

La idea que se maneja es que el partido de ida pueda disputarse la próxima semana, aunque todavía no está definido. De acuerdo con la información desde Argentina, podría jugarse en otra ciudad del continente, como Quito, Lima o incluso Miami.

La revancha, que estaba prevista para disputarse en el estadio Monumental, también tendrá que ajustarse al nuevo calendario. La intención es que el segundo encuentro se dispute aproximadamente 15 días después del partido de ida, aunque las fechas definitivas deberán ser comunicadas por Conmebol.

El fútbol colombiano también está suspendido

La suspensión de los dos encuentros internacionales se produce después de que la Dimayor anunciara el aplazamiento de toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano durante esta semana.

La entidad inicialmente había optado por mover un día los partidos que debían disputarse entre lunes y martes. Sin embargo, después de evaluar la situación en las diferentes regiones afectadas por el terremoto, modificó su decisión y determinó suspender toda la jornada.

Los partidos aplazados de la Liga BetPlay quedaron pendientes de una nueva programación. La Dimayor tampoco estableció inicialmente nuevas fechas y horarios para recuperar los compromisos.

De esta manera, Colombia se queda sin los partidos internacionales de clubes que estaban programados esta semana. Tolima vs. Independiente del Valle y Santa Fe vs. River Plate deberán esperar una nueva fecha para disputar sus respectivos compromisos de octavos de final.

Conmebol tendrá ahora que definir la nueva programación de ambas series y comunicar las fechas y sedes correspondientes.

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