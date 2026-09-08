Santa Fe vs Vasco da Gama, en vivo: siga el minuto a minuto de los cuartos de Sudamericana

El cuadro cardenal busca otro golpe internacional después de eliminar a River Plate en Buenos Aires, mientras el conjunto brasileño llega con varias ausencias importantes. Foto: Archivo Particular

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Independiente Santa Fe vuelve a tener una cita con la historia en la Copa Sudamericana. Después de protagonizar uno de los grandes golpes de la competencia al eliminar a River Plate en Buenos Aires, el equipo cardenal regresa a El Campín para afrontar los cuartos de final, esta vez contra Vasco da Gama, en una serie que comenzará en Bogotá. La clasificación ante el conjunto argentino llegó después de una histórica tanda de penales en el estadio Más Monumental y estuvo acompañada posteriormente por una victoria 3-2 en el clásico, resultados que impulsaron la confianza del equipo capitalino.

Sin embargo, Santa Fe llega a esta cita con un antecedente más reciente que dejó un sabor agridulce. En su último partido de la Liga BetPlay, recibió a Fortaleza y tuvo la victoria prácticamente asegurada después de marcharse al descanso con ventaja de 2-0, pero terminó cediendo el empate 2-2 en el último minuto. El resultado lo dejó séptimo en la tabla, aunque todavía con equipos que tienen partidos pendientes y podrían modificar esa posición. Ahora, el objetivo vuelve a ser internacional: conseguir en casa una ventaja que le permita viajar a Brasil con buenas posibilidades de avanzar a las semifinales de la Sudamericana.

Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs. Vasco da Gama en Copa Sudamericana

Vasco da Gama también confirmó su equipo titular para este duelo ante Santa Fe. El conjunto brasileño formará con Léo Jardim en el arco; en defensa estarán Puma Rodríguez, capitán del equipo, junto a Alan Saldivia, Lucas Freitas y Lucas Pitón.

El mediocampo estará conformado por Cauan Barros, Ramón Enrique y Johan Rojas, mientras que más adelante aparecerán Nuno Moreira, Marino Hinestroza y Claudio Spinelli. Ese es el once elegido por Pedro Emanuel para el partido en El Campín.

Cabe destacar que dos colombianos estarán desde el arranque en Vasco: Johan Rojas y Marino Hinestroza. En contraste, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, habituales titulares del conjunto brasileño, no fueron convocados para este compromiso.

¡Santa Fe ya tiene sus once! El conjunto cardenal confirmó la nómina titular para enfrentar a Vasco da Gama en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En el arco estará Wéimar Asprilla. La línea defensiva la conformarán Cristian Mafla, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera y Helibelton Palacios. En el mediocampo estarán Jhojan Torres y Daniel Torres, mientras que Franco Fagúndez será el enlace ofensivo.

Por los extremos aparecerán Emerson Rivaldo y Jader Obrián, y la referencia en ataque será Hugo Rodallega, quien comandará el frente ofensivo del equipo bogotano.

El conjunto brasileño aterrizó este domingo en la capital colombiana con una delegación de 25 jugadores. Sin embargo, Pedro Emanuel decidió prescindir de varios futbolistas importantes para el primer duelo de la serie.

Entre los ausentes aparecen los colombianos Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta, además del brasileño Adson, extremo derecho. A ellos se suma Thiago Mendes, quien deberá cumplir una fecha de suspensión, y el argentino Facundo Colidio, exjugador de River Plate, quien no está inscrito para esta instancia de la Copa Sudamericana.

La ausencia de Gómez es especialmente significativa. El extremo chocoano, surgido de las divisiones inferiores de Millonarios, ha sido una de las figuras de Vasco durante 2026. En lo corrido del año suma siete goles y cuatro asistencias en 42 partidos disputados en todas las competencias.

De acuerdo con Globo Esporte, la decisión del entrenador brasileño responde a una estrategia para gestionar la nómina, debido a que Vasco se encuentra disputando tres competencias de manera simultánea y en el Brasileirao está en puestos de descenso.

Fecha: martes 8 de septiembre de 2026

Hora: 5:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: El Campín

TV: Dsports y SGO

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