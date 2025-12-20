Santa Fe y el amor en los tiempos de Hugo Rodallega: una charla con el ídolo cardenal

Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. Foto: Óscar Pérez

El gol todavía lo persigue. Hugo Rodallega confiesa que hoy, casi seis meses después de lograr la décima estrella, hay días en los que llega a su casa a revivir uno de los momentos más sublimes de su carrera, el que lo encumbró en 2025 como el nuevo ídolo de Independiente Santa Fe. Ha visto el video tantas veces que ya perdió la cuenta. “Todavía me eriza la piel y creo que la va a erizar durante el resto de mi vida”.

Lo recuerda así: “La lesión ocurrió en el calentamiento previo a la final, y por muy poco casi no salgo a jugar...