Weimar Asprilla, el héroe monumental del cardenal

Weimar Asprilla, portero de Independiente Santa Fe, e Iván Scarpeta celebran al ganar en la serie de penaltis este miércoles 26 de agosto de 2026, en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana frente a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Santiago Beltrán, arquero de River Plate, ya había enviado su lanzamiento desde el punto penal a la bandeja más alta de la tribuna Centenario del estadio Más Monumental en Buenos Aires, Argentina. Era el último cobro del equipo de la banda cruzada. Si el rival convertía, todo terminaba. Más de 80.000 hinchas del cuadro de Núñez se agarraron la cabeza al mismo tiempo. El equipo millonario ya se había jugado todas sus cartas y solo faltaba que su rival le diera la estocada final para consumar el fracaso continental. En ese instante, esos que se...