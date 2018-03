Santiago Montoya sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior

Redacción deportes

Baldado de agua fría. Este martes, Millonarios confirmó que Santiago Montoya sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en el empate del pasado domingo 1-1 ante Jaguares y estará por lo menos seis meses fuera de las canchas.

El volante antioqueño de 26 años será operado el próximo sábado. Y las malas noticias no acaban en el conjunto embajador, que no conoce la victoria desde hace cinco partidos (tres derrotas y dos empates). Y Montoya, quien no ha sido titular en el cuadro de Hugo Gottardi, venía dejando buenas sensaciones en los últimos encuentros y se apuntaba como candidato para ganarse un lugar. Un hombre que le ofrecía ideas a un equipo que no halla los caminos.

"Millonarios FC informa que Santiago Montoya sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior. Será operado el próximo sábado por el Director Médico del equipo, Doctor Fernando Pastrana, y tendrá una incapacidad de seis meses. Fuerza Santi", dice el escueto comunicado de la escuadra albiazul en su cuenta de Twitter.

Montoya registra nueve partidos disputados en la presente temporada repartidos en apenas 431 minutos. Ha sido titular en seis encuentros y suplente en cinco.

De no haber complicaciones, Santiago Montoya volvería a las canchas hasta septiembre.