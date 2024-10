Se conoció identidad del futbolista de Envigado señalado en escándalo de apuestas

Leyder Robledo, de Envigado, es investigado por la Fiscalía en un caso de supuesto amaño de partidos. Foto: Envigado FC

Envigado, club de la primera división del fútbol colombiano, fue noticia el pasado 7 de octubre cuando reveló que uno de sus jugadores estaría presuntamente involucrado en un caso de amaño de partidos. Este viernes se conoció su identidad.

El nombre del futbolista involucrado en el escándalo fue difundido por la Unidad Investigativa de El Tiempo. Se trata de Leyder Marcelo Robledo Palacio, quien fue prestado por Real Cartagena a Envigado en el último mercado de pases.

De acuerdo con el medio que reveló detalles del caso, las pruebas contra Robledo serían las conversaciones por chat que entabló con uno de sus compañeros de equipo, quien lo denunció ante los directivos. Él le habría ofrecido cinco millones de pesos para cometer penaltis deliberadamente.

“Él sabe que yo le dije que no, yo plata para eso no le recibía, si es algo del equipo no (…) Me insistía, insistía y me dio rabia porque llegó y me dijo, mándeme un vídeo diciendo que usted va a hacer el penalti”, dijo el testigo clave del caso, cuyo nombre no ha sido revelado.

Leyder Robledo tiene 22 años y nació en Cartagena. Juega como extremo y antes de llegar este semestre al equipo antioqueño. Con el equipo naranja ha disputado cinco partidos, cuatro por Liga BetPlay y el restante en la Copa Colombia, ninguno como titular.

Todavía se desconoce el tipo de sanción que recibiría el futbolista bolivarense, ya que todavía la Fiscalía General de la Nación no concluye con las investigaciones correspondientes. Su contrato con Envigado era de un año con opción de compra. Tras el escándalo fue apartado del plantel.

