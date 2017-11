Se reactiva la novela: ¿Armani a River Plate?

Redacción deportiva - @DeportesEE

El año pasado el Club Atlético River Plate presentó un interés en contratar al argentino Franco Armani, arquero e ídolo de Atlético Nacional. En su momento el portero decidió quedarse en el cuadro verdolaga, donde no ha parado de cosechar títulos y agrandar su leyenda en el arco del conjunto antioqueño. (Franco Armani, el más veces campeón con Nacional)

Sus atajadas y buenas actuaciones han incluso generado el debate sobre si debería ser llamado a la selección de Colombia. En las últimas horas, según revela el canal argentino TyC Sports, la operación para que River fiche a Armani se reactivó por el ofrecimiento que hizo el representante del guardameta al secretario técnico del elenco “Millonario”, el uruguayo Enzo Francescoli.

El medio de ese país asegura que Francescoli -delantero histórico de River- ahora deberá hablar con el director técnico del equipo profesional, Marcelo Gallardo, quien tendría la última palabra para contar en su plantel con el hombre que ha deslumbrado en el fútbol colombiano con su seguridad bajo los tres palos.

Según la información, Armani tendría el propósito de salir de Nacional para buscar nuevos retos en su carrera deportiva. No obstante, no es claro si Gallardo considera a Armani como solución para los problemas que ha tenido recientemente River Plate en el puesto de portero, en el que no han rendido de acuerdo a las expectativas ni Augusto Batalla ni Germán Lux, quien regresó procedente del balompié español y ha sido duramente criticado por errores en partidos importantes. (Lea también: La denuncia que hizo Maturana a su salida del Once Caldas)

Franco Armani tiene 31 años (nació en Casilda, provincia de Santa Fe, el 16 de octubre de 1986). Surgió en Ferro Carril Oeste, pasó a Deportivo Merlo y después llegó a Nacional, donde ha conquistado seis estrellas, tres Copas Colombia y dos Superligas, además de una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.