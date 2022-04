Sebastián Rincón: “Jamás pensé que mi ídolo algún día se fuera a ir de mi lado”

Freddy Rincón falleció a los 55 años en Cali.

Freddy Eusebio Rincón falleció el pasado 13 de abril a los 55 años en Cali tras un accidente automovilístico ocurrido dos días antes en la sultana del Valle. Los especialistas de la Clínica Imbanaco prestaron toda la atención posible al exjugador, pero anoche en compañía de los dos hijos de Rincón el jefe médico, Laureano Quintero, informó el deceso del oriundo de Buenaventura.

Puede interesarle: Tres días de duelo en Cali y otras medidas por la muerte de Freddy Rincón

Uno de los hijos del astro colombiano se pronunció nuevamente en las redes sociales, pero esta vez con un mensaje anunciando la muerte de su padre.

“Y te me fuiste viejo, jamás pensé que mi ídolo en algún momento se fuera a ir de mi lado tan rápido, pero bueno, así es la vida y la voluntad de Dios. Aunque aveces uno no la entienda, es perfecta. Gracias, Dios, por darme a semejante papá que con sus virtudes y sus defectos fue el mejor papá que me pudiste dar”, dijo Sebastián Rincón.

Complementó el sentido mensaje de despedida aludiendo a la alegría de Freddy: “Gracias por darle tanta alegría a este mundo con tu sonrisa y ni hablar del fútbol. Como te lo dije siempre TE AMO ÍDOLO MÍO. Vuela alto y cuídanos desde el cielo que yo acá me voy a encargar de hacer que día a día estés más orgulloso de mí, te lo prometo”.

Se espera en horas de la tarde que el cuerpo de Freddy Rincón llegue al coliseo de la ciudad que lo vio nacer, Buenaventura, para realizar las exequias fúnebres correspondientes y que el viernes retorne a Cali para su entierro.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador