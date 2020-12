Jhon Velásquez y Pablo Saabag anotaron los goles en el empate 1-1 en el partido de ida por las semifinales de la Liga BetPlay 2020.

Día de orgullo y felicidad para los hinchas de Independiente Santa Fe. Antes de empezar el partido de los hombres cardenales contra Equidad, las mujeres empataron con Medellín y avanzaron a la final de la Liga Femenina BetPlay 2020.

Y pareciera que esa felicidad quería extenderse rápidamente, pues Jhon Velásquez, que venía de anotar el doblete que significó la clasificación de Santa Fe a las semifinales ante Pasto, marcó un gol de camerino que le sirvió al león para empezar a jugar desde temprano con el marcador y el tiempo a su favor.

Equidad tuvo que salir a buscar el resultado con mayor presión, quizá menos de la que esperaban con ese gol tempranero. La posesión, que se inclinó levemente hacia los locales, no fue sinónimo de control del juego y de llegadas de riesgo. Salvo un remate de tiro libre y un disparo que salió desviado a pocos metros del arco por parte de Matías Mier, los aseguradores no supieron encontrar espacios y oportunidades para empatar el partido.

Por Equidad se vio muy activo Hansel Zapata por el costado derecho; por Santa Fe, uno de los más propositivos en la primera parte fue Fabián Sambueza, que por poco aumenta el marcador con un tiro de media distancia que fue atajado por Diego Novoa.

Los segundos 45 minutos tuvieron un poco más de vértigo. Velásquez volvió a aparecer en el ataque y exigió a Novoa sobre los 60′ del compromiso. Los aseguradores no hallaron claridad y Matías Mier no tuvo mayor protagonismo. El esquema de Alexis García no facilitó las asociaciones en ataque y el uruguayo se vio en solitario entre los defensas de Santa Fe.

Sambueza, que venía realizando un buen partido al ayudar en la presión alta y en la generación de ideas, vio la tarjeta roja sobre los 72 minutos luego de una revisión del VAR. Jugada polémica por el contexto en que se dio.

Los locales adelantaron sus líneas para hacer mayor presencia en el área rival, pero Santa Fe se mostró compacto y siguió cubriendo bien cada espacio que buscaban abrir los aseguradores por los costados. Sin embargo, en el cierre del partido, y con varios minutos de suspenso por la revisión del VAR por un aparente fuera de lugar, Pablo Saabag logró igualar el resultado luego de un rebote que dio Leandro Castellanos tras un remate de Matías Mier por el costado derecho.

Santa Fe tiene el historial ante Equidad a su favor y en este compromiso por las semifinales demostró que la tendencia sigue a su favor. De 34 partidos -sumando este último-, los cardenales cuentan con 16 victorias. Equidad apenas tiene nueve. El próximo fin de semana se definirá todo en El Campín.