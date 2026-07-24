¿Será que no van a ningún Pereira? El cuadro matecaña, en crisis, encara un nuevo semestre

Jugadores del Deportivo Pereira, club que atraviesa uno de los momentos más duros de su historia. Foto: Deportivo Pereira

El Deportivo Pereira arranca este viernes un semestre clave en la Liga BetPlay, en medio de uno de los momentos más turbulentos de su historia. El equipo llega arrastrando meses de crisis administrativa, económica y deportiva que lo tienen contra las cuerdas, con el fantasma del descenso rondando.

Los matecañas darán el puntapié inicial del torneo clausura este viernes ante Llaneros, en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio, desde las 6:10 p.m. Cualquier punto que puedan sumar lejos de casa resulta clave, pues Pereira viene de...