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¿Será que no van a ningún Pereira? El cuadro matecaña, en crisis, encara un nuevo semestre

Problemas administrativos, nómina corta, malos resultados y la imposibilidad de contar con su estadio son algunos de los factores que han derivado en el duro presente del cuadro risaraldense.

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Daniel Bello
Daniel Bello
24 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Jugadores del Deportivo Pereira, club que atraviesa uno de los momentos más duros de su historia.
Jugadores del Deportivo Pereira, club que atraviesa uno de los momentos más duros de su historia.
Foto: Deportivo Pereira

El Deportivo Pereira arranca este viernes un semestre clave en la Liga BetPlay, en medio de uno de los momentos más turbulentos de su historia. El equipo llega arrastrando meses de crisis administrativa, económica y deportiva que lo tienen contra las cuerdas, con el fantasma del descenso rondando.

Los matecañas darán el puntapié inicial del torneo clausura este viernes ante Llaneros, en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio, desde las 6:10 p.m. Cualquier punto que puedan sumar lejos de casa resulta clave, pues Pereira viene de...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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