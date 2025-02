Shakira en El Campín: sus conciertos aplazan los duelos de Millonarios y Nacional

Cancha de El Campín tras un concierto. Foto: IDRD

El fútbol y los conciertos vuelven a chocar en Bogotá. A la espera de la oficialización de la Dimayor, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá confirmó que El Campín no podrá albergar los partidos de la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025 entre Fortaleza vs. Atlético Nacional (sábado) y Millonarios vs. Deportes Tolima (domingo), ambos programados para las 5:30 p.m.

Además, el encuentro de Millonarios Femenino contra Orsomarso, previsto para el domingo a las 3:00 p.m., también deberá aplazarse o reubicarse en el estadio de Techo.

La razón de esta decisión es la doble fecha de conciertos de Shakira, programados para el 26 y 27 de febrero, que dejará el escenario deportivo en condiciones no óptimas para los compromisos.

Por su parte, Santa Fe tuvo que aplazar su duelo de la sexta jornada ante Bucaramanga debido al desmontaje del escenario de Andrea Bocelli y reubicar en Techo la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores contra Deportes Iquique, prevista para este martes, por el montaje del concierto de Shakira.

¿Qué dijo la Comisión Distrital de Seguridad?

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá, a través de un comunicado, aseguró que después de analizar “los aspectos relacionados con las garantías mínimas de seguridad comodidad y convivencia requeridas para la realización del partido entre Fortaleza CEIF vs. Atlético Nacional, y una vez escuchadas las intervenciones de las entidades técnicas en el entendido que no estarían garantizadas estas condiciones para el normal desarrollo del partido mencionado, debido a que la línea de tiempo entre la terminación del concierto y el desmontaje de todo el escenario y producción del concierto de Shakira, no permiten tener el estadio completamente habilitado y se generarían riesgos adicionales contra los aficionados e incluso los mismos jugadores (...) se decide no autorizar la realización del partido, el cual debe ser reprogramado y jugarse en una nueva fecha”, aseguró.

Del mismo, se decidió “no autorizar la realización del partido entre Millonarios vs. Deporte Tolima programado, también por la séptima fecha de la fase todos contra todos, con un preliminar de Liga femenina entre Millonarios vs. Orsomarso, en el entendido que el estadio tampoco contaría con las garantías de seguridad y comodidad que permitan el normal desarrollo del mismo, por tanto debe ser reprogramado en nueva fecha dispuesta por la Dimayor”, agregó el comunicado.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano aún no ha anunciado los nuevos horarios de los partidos.

