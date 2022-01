“Si no es por el Gobierno, no tendríamos fútbol femenino”: Fernando Jaramillo

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: LUIS ANGEL

La Dimayor anunció las fechas y los diferentes cambios que tendrá la Liga Femenina BetPlay para este 2022. Fernando Jaramillo habló sobre esto.

Desde 2017, que se dio inicio a la liga profesional en el país, ningún formato había presentado el todos contra todos. Frente a esto, Jaramillo comentó: “Así se decidió, porque hay que evolucionar en ese formato y el semestre pasado no se hizo más regional por un tema presupuestal, esa es la verdad. Creo que es mucho mejor desde el punto de vista de la competitividad y del campeonato”.

Uno de los aspectos que más sorprendió fue el incremento de jugadoras extranjeras en la liga local. “Sé que tenemos un potencial inmenso de fútbol femenino en Colombia, pero cuando los clubes salen a conseguir ese potencial tampoco es que esté ahí a la vuelta de la esquina. Las cinco extranjeras se avalaron también por competencia internacional. Aunque no es una decisión trascendental y es opcional, nadie tiene qué tenerlas”.

El tema contractual es uno de los más importantes tanto para los clubes como para las jugadoras. Este año se tomó una decisión diferente en este tema. “Antes se tenían 20 jugadoras, todas con contrato, y ahora serán 15 con contrato y 15 aficionadas”, afirmó Jaramillo.

Según el presidente de la Dimayor, esto le da una dinámica al fútbol femenino: “Cuando uno habla de esto, todo el mundo piensa en el campeonato y en encontrar recursos que no son fáciles, pero no miran el costo que tiene esto para los clubes. Entre más le demos la oportunidad a ellos de tener un equipo competitivo es mejor porque de alguna manera ese costo pudiera reducirse. Así se podría empezar a romper ese círculo vicioso. Además, se promovería el talento juvenil”.

Pero, ¿qué pasa con las jugadoras aficionadas? “Los clubes deciden que garantías le dan a esas jugadoras aficionadas, pero yo creo que esta es una decisión para darle amplitud al juego y que tengan más jugadoras inscritas y no estrangular a los clubes diciendo que todas deben tener contrato”.

En efecto, hablar de dineros, contratos y costos es lo qué más abunda, pero uno de los interrogantes es saber si el dinero que el Ministerio del Deporte suministro para el fútbol femenino ya está en poder de la Dimayor.

“Son 3.000 millones de pesos, los otros recursos vienen del patrocinador de la Liga y otros que tengo que conseguir seguramente con la Federación Colombiana de Fútbol, porque este campeonato obviamente cuesta mucho más. Como es todos contra todos, los desplazamientos logísticos valen más: hay 17 equipos, antes éramos 11, y esto nos vale casi el doble de lo que costó el campeonato anterior. Creo que es una gran oportunidad de tener una competencia buena en nuestro fútbol”, dijo Jaramillo.

“Sí va a haber liga en el segundo semestre. Si no hay, no hay campeonato. Ese es un convenio que hay que hacer con el Ministerio del Deporte directamente con la Federación Colombiana de Fútbol. Ese convenio ya está en marcha para que esos recursos lleguen. Esta es una inversión y una apuesta de los clubes en el fútbol femenino, porque ellos también asumen un costo. No es fácil mantener esa nómina, eso es un mensaje importante”.

El calendario deportivo en lo que respecta a Colombia está bien apretado en cuando a las competencias nacionales e internacionales. Sobre esto también se refirió Jaramillo: “No está fácil. Mi intención es que se haga, necesitamos conseguir nuevamente los recursos, se nos atraviesa la Copa América y la final de la Copa Libertadores. No sé que tipo de campeonato podemos hacer, hay que mirar”.

En cuanto a la transmisión de los partidos de esta edición de la Liga, comentó: “Se debe mantener así como fue la Liga pasada: tener unos links en donde la gente pueda ver los partidos, porque parte del círculo vicioso que tenemos es que no tienen mucha exposición porque no les importa. Ahora es coordinar horarios con Win, para que esto tenga mejor movimiento”.

También se refirió a la posibilidad de jugar estos encuentros de manera preliminar a los partidos del equipo masculino. ”No es fácil por el tema del uso de la cancha. Muchos equipos son celosos con que la cancha se use antes del partido. Las canchas en Colombia han mejorado, pero hay unas que no aguantan dos partidos seguidos, esa es la verdad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, me parece interesante, pero creo que es complejo”.

Son varios años en los que ha sonado el tema de hacer una Liga de largo aliento. Las jugadoras, los equipos y los cuerpos técnicos preferirían tener una certeza de la Liga local. Frente a esto, Jaramillo concluyó: “Hicimos el mejor esfuerzo para este campeonato, con unas condiciones que todavía son difíciles considerando el tema de planeación, pero de verdad no se nos ha dado el tema de recursos. Si no hay, no podemos hacer nada, estamos buscando un patrocinador. La gente se rasga las vestiduras cuando hablamos de eso, pero ¿dónde están? ¿dónde está el impulso del sector privado para el fútbol femenino? Si no es por el gobierno, no tendríamos fútbol femenino”.