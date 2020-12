Habrá dos certámenes de primera división. Como suele suceder, aún no hay luces respecto al sistema de juego y la fecha de comienzo de la Liga Femenina.

Este jueves se realizó una Asamblea Extraordinaria de la Dimayor con representantes de todos los clubes profesionales inscritos al ente en mención. Se definieron los sistemas de juego de la Liga de primera división, el Torneo de segunda categoría, la Copa Colombia y la Superliga.

SISTEMA DE JUEGO LIGA BETPLAY DIMAYOR 2021 (2 campeonatos al año)

PRIMER SEMESTRE

Fase I – Todos contra todos (Inicia el fin de semana del 16-17 de enero)

– 19 fechas

– No jornada de clásicos

– Cada club tendrá una fecha de descanso

– Finalizada la Fase I, avanzan los 8 primeros a la Fase II.

Fase II – Cuartos de final

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 8 partidos

– Llaves por sorteo

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase III

Fase III – Semifinales

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 4 partidos

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase IV

Fase IV – Final

– 2 fechas

– (partidos de ida y vuelta)

– Ganador semifinal 1 y Ganador semifinal 2

* Desciende un club al Torneo BetPlay II DIMAYOR 2021 (Sometido a las aprobaciones de las correspondientes reformas estatutarias).

SEGUNDO SEMESTRE

Fase I – Todos contra todos (20 clubes)

– 19 fechas

– No jornada de clásicos.

– Finalizada la Fase I, avanzan los 8 primeros a la Fase II.

Fase II – Cuartos de final

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 8 partidos

– Llaves por sorteo.

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase III

Fase III – Semifinales

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 4 partidos

– El ganador de cada llave avanzará a la Fase IV

Fase IV – Final

– 2 fechas

– (partidos de ida y vuelta)

– Ganador semifinal 1 y Ganador semifinal 2

* Descienden dos clubes para jugar el Torneo BetPlay DIMAYOR 2022 (Sometido a las aprobaciones de las correspondientes reformas estatutarias).

CUPOS A COMPETENCIAS INTERNACIONALES 2022 Conmebol Libertadores 2022:

– Colombia 1: Campeón Liga BetPlay I DIMAYOR 2021.

– Colombia 2: Campeón Liga BetPlay II DIMAYOR 2021.

– Colombia 3: Primer club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.

– Colombia 4: Campeón Copa BetPlay DIMAYOR versión 2021.

Conmebol Sudamericana 2022:

– Colombia 1: Segundo club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2021. – Colombia 2: Tercer club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.

– Colombia 3: Cuarto club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021.

– Colombia 4: Campeón Copa BetPlay DIMAYOR 2020.

SISTEMA DE JUEGO TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2021 (2 campeonatos al año)

PRIMER SEMESTRE Fase I – Todos contra Todos (Inicia el fin de semana del 16-17 de enero)

– 15 fechas – Avanzan los ocho primeros a la Fase II.

Fase II – Cuadrangulares semifinales

– 6 fechas – (partidos de ida y vuelta)

– 2 cuadrangulares por sorteo.

– Clasifica el primero de cada cuadrangular a la Fase III

Fase III – Final – 2 fechas (partidos de ida y vuelta) – 2 partidos

Gran Final Torneo BetPlay DIMAYOR 2021

– Se jugará entre el campeón de Torneo BetPlay DIMAYOR 2020 vs Campeón Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 2 partidos

Repechaje

– 2 fechas (partidos de ida y vuelta)

– 2 partidos

– Perdedor de la Gran Final Torneo BetPlay DIMAYOR 2021 vs Mejor en tabla de reclasificación total Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021

ASCENSO

(2 ascensos para la Liga BetPlay II DIMAYOR-2021)

1. El club ganador de la Gran Final del Torneo BetPlay DIMAYOR 2021 ascenderá de forma directa a la Liga BetPlay DIMAYOR en el segundo semestre del año 2021.

2. El club perdedor de la Gran Final del Torneo BetPlay 2021 disputará el repechaje en partidos de ida y vuelta contra el club que ocupe el primer puesto en la tabla de reclasificación total del Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021.

SEGUNDO SEMESTRE

Fase I – Todos contra todos (15 clubes)

– Todos contra todos – Avanzan los ocho primeros a la Fase II

Fase II – Cuadrangulares semifinales

– 6 fechas – (partidos de ida y vuelta)

– 2 cuadrangulares por sorteo.

– El primero de cada cuadrangular jugará la Fase III

Fase III – Final

– 1 fechas (partido único)

ASCENSO (2 ascensos para la Liga BetPlay DIMAYOR 2022)

– Ascenderán a la Liga BetPlay DIMAYOR 2022 el club que ocupe la primera posición de su respectivo cuadrangular.

SUPERLIGA 2021

– Campeón Liga BetPlay DIMAYOR 2020 vs El Mejor club en reclasificación 2020 (que no sea campeón)

COPA BETPLAY DIMAYOR 2021

FASE I

– 16 Equipos del Torneo BetPlay I DIMAYOR 2021

– 8 Llaves sorteadas

– 8 Clasificados

– Los 8 mejores clubes en la Tabla de reclasificación del Torneo BetPlay 2020, serán cabezas de serie de cada llave.

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: 1ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave B: 2do en Reclasificación vs Sorteo

Llave C: 3ro en Reclasificación vs Sorteo

Llave D: 4to en Reclasificación vs Sorteo

Llave E: 5to en Reclasificación vs Sorteo

Llave F: 6to en Reclasificación vs Sorteo

Llave G: 7to en Reclasificación vs Sorteo

Llave H: 8vo en Reclasificación vs Sorteo

FASE II

– 8 Equipos clasificados de Fase I

– 4 Llaves predeterminadas

– 4 Clasificados

Llave A: Ganador Llave A vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D vs Ganador Llave E

FASE III

– 4 clubes ganadores de la Fase II y 12 clubes de la Liga BetPlay I DIMAYOR 2021 que no participan en competencia internacional 2021.

– 8 llaves predeterminadas.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase II vs Posición 12

Llave B: Ganador Llave B Fase II vs Posición 11

Llave C: Ganador Llave C Fase II vs Posición 10

Llave D: Ganador Llave D Fase II vs Posición 9

Llave E: Posición 1 vs Posición 8

Llave F: Posición 2 vs Posición 7

Llave G: Posición 3 vs Posición 6

Llave H: Posición 4 vs Posición 5

OCTAVOS DE FINAL

– 8 ganadores de la Fase III vs 8 clubes participantes en Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana 2021.

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase III vs Sorteo

Llave B: Ganador Llave B Fase III vs Sorteo

Llave C: Ganador Llave C Fase III vs Sorteo

Llave D: Ganador Llave D Fase III vs Sorteo

Llave E: Ganador Llave E Fase III vs Sorteo

Llave F: Ganador Llave F Fase III vs Sorteo

Llave G: Ganador Llave G Fase III vs Sorteo

Llave H: Ganador Llave H Fase III vs Sorteo

CUARTOS DE FINAL

– 8 clubes ganadores Octavos de Final

– Partidos de ida y vuelta (2 fechas)

Llave A: Ganador Llave A Fase IV vs Ganador Llave H

Llave B: Ganador Llave B Fase IV vs Ganador Llave G

Llave C: Ganador Llave C Fase IV vs Ganador Llave F

Llave D: Ganador Llave D Fase IV vs Ganador Llave E

SEMIFINALES

– Los 4 clubes ganadores de Cuartos de Final

– Partidos de ida y vuelta ( 2 fechas)

Semifinales 1: Ganador Llave A Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave D

Semifinales 2: Ganador Llave B Cuartos de final vs Ganador Cuartos de final Llave C

FINAL

– Ganadores Semifinales

– Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

Respecto a la Liga Femenina, se decidió que se jugará el próximo año, pero que habrá una reunión en 2021 para definir su sistema de juego y su fecha de comienzo.