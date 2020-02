Suspendido por lluvia el partido Tolima vs. Júnior

Redacción deportes

Apenas transcurrían 30 minutos de la etapa inicial cuando el árbitro Mario Herrera decidió suspender el partido que disputaban Deportes Tolima y Atlético Júnior, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la sexta fecha de la liga colombiana de fútbol.

Aunque llovia desde antes del inicio del juego, las condiciones de la cancha eran buenas, pero la tormenta arreció y el partido se detuvo por razones de seguridad de los protagonistas. Después de esperar 30 minutos, los delegados de los equipos, así como el comisario de campo y el juez central revisaron la cancha y determinaron que el duelo no se podía reanudar.

Según el reglamento, ante situaciones como esta, el juego se debe reprogramar para el día siguiente antes de las 10 a.m., por lo que los técnicos de ambos equipos acordaron aplazar el compromiso para el domingo en la mañana.

Hasta ese momento la única opción de gol había sido un tiro libre a favor de Júnior muy bien cobrado por James Sánchez, quien exigió al arquero Álvaro Montero. El conjunto pijao viaja el lunes a Porto Alegre, Brasil, en donde enfrentará al Internacional, por la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores de América. En la ida, el miércoles pasado en Ibagué, el compromiso terminó 0-0.

La jornada de la Liga BetPlay comenzó el viernes con el triunfo 1-0 de Deportivo Pasto sobre Envigado y la victoria 2-0 de Santa Fe ante América. En el primer duelo del sábado Deportivo Pereira le ganó como visitante 1-0 al Boyacá Chicó. Después, Nacional venció 3-1 al Medellín, en el clásico paisa.

Con esos resultados Nacional y Pasto comparten el liderato con 13 puntos, aunque los verdolagas son primeros por mayor cantidad de goles a favor. Santa Fe es tercero con 11 unidades y América cuarto, con 10, las mismas que el Pereira.

Este domingo, además del Tolima vs. Júnior, se juegan los duelos Equidad vs. Cúcuta, Bucaramanga vs. Águilas y Once Caldas vs. Patriotas. El juego Cali-Millonarios se aplazó para el 18 de marzo, debido a los compromisos de ambos equipos en la Copa Sudamericana. El lunes, desde las 8:00 p.m., se enfrentan Jaguares y Alianza Petrolera.