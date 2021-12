Teófilo Gutiérrez: “Este título es para toda la gente caleña”

Teófilo Gutiérrez en la final de la Liga BetPlay frente a Tolima, en Ibagué. Foto: Dimayor

A Teófilo Gutiérrez le pusieron el perfume porque llegó a darle elegancia y distinción al fútbol de Deportivo Cali. El delantero barranquillero fue una de las figuras del campeonato y logró liderar a la plantilla que le dio la décima estrella al conjunto azucarero este 2021.

Si le interesa seguir leyendo sobre fútbol colombiano, puede ingresar aquí

“Quiero mandarle un beso a toda la gente caleña, que disfruten porque este título fue con amor y dedicación”, dijo Teófilo Gutiérrez tras finalizar el partido en el que Cali venció por 2-1 a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro y logró coronarse campeón.

Puede leer: ¡Deportivo Cali es el campeón: venció al Tolima y conquistó su décima estrella!

Las cosas no fueron fáciles. Teo tuvo una lesión que lo alejó de las canchas y del nivel que todos esperaban ver en Cali. Además de los malos resultados al principio del semestre, el atacante se sentía frustrado por no poder jugar y así lo expresó en Win Sports mientras celebraban la obtención del título frente a Tolima: “Lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado, nadie entendió lo que me pasaba”.

⚽📊¡El besito del Profesor Dudamel a Teófilo, no hay palabras, disfrútenlo 'azucareros'!🏆⭐💚#LoMejorDeLaFecha #LAFINALxWIN pic.twitter.com/gtp2g5sbR8 — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 23, 2021

Sin embargo, Gutiérrez reconoció el nivel del conjunto pijao y habló también de sus fuerzas para jugar y dar lo mejor en la cancha: “Tengo el espíritu competitivo, de amor por el fútbol. Tolima fue un digno rival, tiene un gran entrenador y una gran hinchada”.

Le puede interesar: Tolima vs Cali: Los delanteros que siguen la estela de los goleadores históricos

Un nuevo título para Teófilo Gutiérrez, que llega a seis en Colombia, cinco con Junior y uno con Cali, que lo acogió este año para lograr lo que ya es una realidad: la décima estrella.