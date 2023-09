Tolima vs. Medellín hoy: hora y canal de transmisión para ver en vivo

Escudos Deportes Tolima e Independiente Medellín, que se enfrentan hoy por la fecha 11 de la liga. Foto: Archivo Particular

Tolima e independiente Medellín se enfrentan hoy en Ibagué por la fecha 11 de la Liga BetPlay. El equipo pijao, dirigido por José Arastey, designado como técnico interino la semana pasada, jugará de local e intentará conseguir los tres puntos para acercarse a los lugares de clasificación.

Con cuatro partidos perdidos, tres empates, dos victorias y un juego pendiente contra el Deportivo Cali, aplazado por falta de fuerza policial, Deportes Tolima se encuentra en la posición número 18, en una mala racha que no ha podido revertir. Además, su último partido terminó con goleada, luego de que Atlético Huila le ganara tres goles por cero.

Puede leer: Duración y cambios: así será la construcción del nuevo Estadio ‘El Campín’

Por su parte, Independiente Medellín es cuarto en la tabla del torneo local y llega de ganarle el clásico a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot. El partido terminó uno por cero, con un gol del volante Diego Moreno cerca del final.

¿A qué hora y dónde ver el partido Tolima vs. Medellín?

El partido será este jueves 14 de septiembre, a partir de las 4:30 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, y será transmitido por el canal de televisión por suscripción, Win Sports+.

#ConvocadosDT 📋 Jugadores convocados por el profesor José Arastey para el duelo de la fecha 11 en Liga Betplay vs. @DIM_Oficial. pic.twitter.com/8qbZxGD9ls — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 13, 2023

¿Por qué Tolima cambió de técnico?

Antes de José Arastey, el entrenador del equipo pijao era el exfutbolista argentino Juan Cruz Real. El pasado 6 de septiembre, después de la derrota tres a dos ante Pereira, el técnico anunció su renuncia por los malos resultados.

“A veces las cosas no se dan, los futbolistas lo intentan, pero las situaciones no se dan. Siento que el equipo no nos está dando la respuesta y creo que lo más honesto es decirle al club que empiece otro proceso”, dijo.

Al día siguiente, el Tolima ya había confirmado a Arastey como técnico interino de su plantel profesional. “Ante la dificultad se deben buscar soluciones. Lo mío es hablar con los jugadores y dar confianza para que compitan de la mejor manera”, comentó el entrenador español. Hoy, Arastey vuelve a intentar conseguir una victoria, para que el equipo supera la mala racha y se quede con un cupo en la clasificación.

Más noticias: Linda Caicedo y Miguel Ángel, hincha de Millonarios, nominados a premios The Best La FIFA publicó la lista oficial de nominados a los premios The Best. Linda Caicedo y Miguel Ángel aparecen entre los favoritos a mejor jugadora y a mejor hincha. Leer más: Linda Caicedo y Miguel Ángel, hincha de Millonarios, nominados a premios The Best ¿Cuánto valen las boletas del partido Colombia vs. Uruguay? Así las puede comprar La selección de Colombia informó el precio y los métodos para poder comprar las boletas para el juego contra Uruguay. Lea también: ¿Cuánto valen las boletas del partido Colombia vs. Uruguay? Así las puede comprar

Los otros partidos de la jornada

Durante este jueves también se jugarán los siguientes partidos:

Águilas Doradas vs. Unión Magdalena, a las 5:45 p.m.

Deportivo Cali vs. Atlético Huila, a las 6:40 p.m.

Alianza Petrolera vs. Junior, a las 8:50 p.m.

Le podría interesar: Camilo Vargas, en el once ideal de las eliminatorias: ¿quiénes más están?