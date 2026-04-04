Tolima y Santa Fe empataron en un partido que tuvo de todo: así quedó la tabla

Tolima y Santa Fe, en el partido aplazado de la fecha 10 de la Liga BetPlay. Foto: Tolima, vía X

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En un duelo cargado de tensión por la pelea por los ocho, Deportes Tolima y Independiente Santa Fe empataron 2-2 en Ibagué, en un partido aplazado de la fecha 10 de la Liga BetPlay que tuvo de todo: goles, polémicas y un final marcado por el VAR. El equipo local rescató un punto en casa y evitó una derrota que parecía sentenciada en los últimos minutos.

98' ⏱️ Finaliza el partido en Ibagué🫱🏼‍🫲🏽🔥



| Deportes Tolima 2-2 Santa Fe | pic.twitter.com/923ayyl4lp — Club Deportes Tolima (@cdtolima) April 5, 2026

El arranque fue favorable para Tolima, que golpeó temprano con un golazo de Jersson González al minuto cuatro. El pijao salió decidido, presionó alto y estuvo cerca de ampliar la ventaja en los primeros minutos, aprovechando algunas dudas defensivas del conjunto cardenal.

Sin embargo, Santa Fe reaccionó con jerarquía. Hugo Rodallega empató tras una gran jugada colectiva y, antes del descanso, Ómar Fernández completó la remontada tras un rebote que inicialmente fue anulado, pero que el VAR terminó validando. El primer tiempo dejó sensaciones de ida y vuelta, con opciones claras para ambos.

Segundo tiempo, de infarto

En la segunda parte, Tolima salió con otra actitud y empezó a inclinar la cancha. Santa Fe resistió durante varios minutos, pero el empuje local tuvo premio al 74’, cuando Juan Pablo Torres sacó un remate potente para el 2-2. El equipo de Ibagué insistió, mientras el visitante apostó por el contragolpe.

El cierre fue dramático: Santa Fe llegó a marcar el 3-2 en tiempo de adición, pero el VAR anuló el gol por fuera de lugar en la jugada previa. Incluso, el león tuvo la última en un contragolpe claro, pero no logró concretar. Así, el empate dejó sensaciones encontradas en ambos equipos.

Santa Fe se complicó

Con este resultado, la tabla sigue apretada en la zona de clasificación: Atlético Nacional lidera con 31 puntos, seguido por Pasto (28) y Tolima (27), que se mantiene en la pelea alta. Más abajo, equipos como Once Caldas, Junior y América completan parcialmente el grupo de los ocho, mientras Santa Fe, con 19 unidades, sigue fuera de la zona de clasificación y muy complicado para llegar a playoffs.

Así fue el minuto a minuto de Tolima vs. Santa Fe

⏱️ MINUTO 90+10′ | 🟤🟤TOLIMA 2-2 SANTA FE ⚪⚪|

Edwin ‘Shirra’ Mosquera tuvo la última. Estaba solo tras un nuevo contragolpe de Santa Fe, pero falló solo frente al arquero. Tras esa jugada, terminó el partido con empate a dos goles.

⏱️ MINUTO 90+6′ | 🟤🟤TOLIMA 2-2 SANTA FE ⚪⚪|

¡Polémica en Ibagué! Anularon el gol del triunfo de Independiente Santa Fe. Era un tanto agónico, tras un contragolpe muy bien ejecutado con una brillate definición de Alexis Zapata. Sin embargo, en medio de la jugada de contra, Nahuel Bustos tocó la pelota después de venir de fuera de lugar. El cardenal ya celebraba el triunfo, pero el VAR reversó la anotación.

⏱️ MINUTO 90′ | 🟤🟤TOLIMA 2-2 SANTA FE ⚪⚪|

Tiempo reglamentario cumplido. Se jugarán cinco más.

⏱️ MINUTO 87′ | 🟤🟤TOLIMA 2-2 SANTA FE ⚪⚪|

Se va Daniel Pedrozo, que le metió una patada tremenda al jugador de Santa Fe. Roja directa que podría condicionar los últimos minutos.

⏱️ MINUTO 84′ | 🟤🟤TOLIMA 2-2 SANTA FE ⚪⚪|

Buen contragolpe de Santa Fe. Nahuel Bustos remató tras un pase al centro del área. El balón se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 74′ | 🟤🟤TOLIMA 2-2 SANTA FE ⚪⚪|

Juan Pablo “Tatay” Torres empata el partido. Buen gol de la figura de Tolima. Recibió en el los alrededores del área y remató potente y abajo. El balón cruzado fue imposible para Asprilla, que alcanzó a tocar el balón pero no pudo evitar que entrara al arco. El local merecía el empate.

⏱️ MINUTO 70′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

Santa Fe resiste como puede. Otra vez llegó Tolima con Sandoval. El chino volvió a fallar, pero el local se acerca al empate.

⏱️ MINUTO 68′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

Empieza a sufrir el partido Santa Fe. Otra llegada del local, esta vez con Luis Sandoval.

⏱️ MINUTO 67′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

Casi empata el pijao. Buena jugada del local, pero salvó con un buen achique el arquero Asprilla. Santa Fe empieza a resistir el triunfo, mientras Tolima empieza a empujar por el empate.

⏱️ MINUTO 65′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

Después de varios minutos con el partido trabado, Tolima volvió a llegar. Movió bien la pelota y terminó la jugada con un buen remate, que, sin embargo, se fue desviado.

⏱️ MINUTO 54′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

Otra vez Santa Fe haciendo daño en el tiro de esquina. Iván Scarpeta la tuvo, le quedó el balón en el área y remató con peligro. Neto Volpi, bien ubicado, retuvo bien la pelota.

⏱️ MINUTO 45′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

Se reinician las acciones. Juego, en marcha. Tolima, de una y en la primera, se lanzó al ataque con un remate lejano que terminó en las manos del arquero de Santa Fe.

⏱️ MINUTO 45′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

Primer tiempo movido en el Manuel Murillo Toro entre Deportes Tolima y Independiente Santa Fe: el local pegó primero muy temprano con un golazo de Jersson González (4′), pero el equipo bogotano reaccionó con carácter y lo dio vuelta antes del descanso.

Hugo Rodallega empató con una gran definición tras asistencia de Ómar Fernández, y luego el propio Fernández marcó el 2-1 al aprovechar un rebote, en una acción validada por el VAR tras anulación inicial.

⏱️45’ ¡Finaliza la primera parte en el Manuel Murillo Toro 🏟️!



Tolima 1-2 Santa Fe #VamosSantaFe pic.twitter.com/W2PmgV9dLr — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 5, 2026

Fue un tramo intenso, con opciones para ambos —incluido un palo de Tolima—, polémica por la salida de Mateo Puerta y un cierre en el que Santa Fe se mostró más efectivo para irse arriba al entretiempo.

⏱️ MINUTO 40′ | 🟤🟤TOLIMA 1-2 SANTA FE ⚪⚪|

¡¡Llegó el segundo del León!! Lo hizo Ómar Fernández Frasica, que aprovechó el rebote de Volpi tras un remate muy potente de Hugo Rodallega. El volante estaba atento y remató en la segunda acción. Al principio, anularon el gol por fuera de lugar. Sin embargo, la revisión del VAR le dio el tanto al león.

⏱️ MINUTO 38′ | 🟤🟤TOLIMA 1-1 SANTA FE ⚪⚪|

Santa Fe le sigue haciendo daño al local. Luis Palacio acaba de tener una clarísima con un remate cruzado de Luis Palacios.

⏱️ MINUTO 34′ | 🟤🟤TOLIMA 1-1 SANTA FE ⚪⚪|

Cabezazo de Hugo Rodallega, que entró al área de Tolima en un tiro de esquina. Se salvaron los locales.

⏱️ MINUTO 32′ | 🟤🟤TOLIMA 1-1 SANTA FE ⚪⚪|

La tuvo Tolima. Casi llega el segundo cuando Adrián Parra se metió en el área de Santa Fe tras una gran jugada colectiva. El remare se terminó estrellando en el poste. Se salvó el león.

⏱️ MINUTO 30′ | 🟤🟤TOLIMA 1-1 SANTA FE ⚪⚪|

Mateo Puerta de Santa Fe se fue sustituido en el arranque del primer tiempo. El jugador del cardenal se fue llorando después de una discusión con el DT uruguayo, que le preguntó vehementemente si lo cambiaba.

Al parecer, el jugador se lesionó y se fue directamente al camerino. Sin embargo, la imagen que está circulando en redes es la de la discusión entre el futbolista y su entrenador.

⏱️ MINUTO 24′ | 🟤🟤TOLIMA 1-1 SANTA FE ⚪⚪|

Venía una jugada importante de peligro para Tolima, pero el arquero de Santa Fe, Weimar Asprilla, estaba atento y salió a tiempo para achicar al delantero del pijao.

⏱️ MINUTO 18′ | 🟤🟤TOLIMA 1-1 SANTA FE ⚪⚪|

Apareció el de siempre: Hugo Rodallega. ¡Qué golazo! Balón largo del cardenal. Omar Fernández Frasica recibe, hace una jugadota y centra de trivela, a tres dedos. Ahí entró Hugo, en el centro del área, con un remate bajo de volea.

⏱️ MINUTO 6′ | 🟤🟤TOLIMA 1-0 SANTA FE ⚪⚪|

Se salvó del segundo Santa Fe. Tolima le vuelve a llegar a la visita y el remate pasó muy serca del marco.

⏱️ MINUTO 4′ | 🟤🟤TOLIMA 1-0 SANTA FE ⚪⚪|

¡Se abre el marcador! Deportes Tolima se va arriba en el marcador con un tanto de Jersson González. Y fue un golazo. El jugador del cuadro pijao aprovechó un balón largo, se adentró en el área y definió de primera. Abrió con toda el local.

⏱️ MINUTO 1′ | 🟤🟤TOLIMA 0-0 SANTA FE ⚪⚪|

Primer minuto y Santa Fe ya demostró sus intenciones. Salió con ímpetu. Neto Volpi, arquero de Tolima, contuvo con tranquilidad un cabezazo.

⏱️ MINUTO 0′ | 🟤🟤TOLIMA 0-0 SANTA FE ⚪⚪|

Atentos: empieza el partido en el Estadio Manuel Murillo Toro. Deportes Tolima y Santa Fe juegan por un partido aplazado de la Liga BetPlay.

Ya se adelantan los actos de protocolo. En minutos empieza el partido en Ibagué.

La titular de Santa Fe

Esta es nuestra nómina titular 🇮🇩 para enfrentar a Dep. Tolima en la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor ⚽️#VamosSantaFe pic.twitter.com/brGlNFww5I — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 4, 2026

La titular de Tolima

#TitularDT 👥 Estos son los once PIJAOS que enfrentarán a Santa Fe por la fecha 10 de la Liga Betplay.



¡Vamos TOLIMA!💪🏽🤎💛 pic.twitter.com/LYQGdDhH7U — Club Deportes Tolima (@cdtolima) April 4, 2026

Poco a poco, todo va quedando listo en Ibagué: Independiente Santa Fe y Deportes Tolima se preparan para medirse en el estadio Manuel Murillo Toro, en un duelo clave por la carrera hacia los ocho.

El balón empezará a rodar desde las 7:30 de la noche y el juego contrará con transmisión de Win Sports+, en una noche que promete emociones y tensión por lo que hay en juego.

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