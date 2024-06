Torneo BetPlay: el error arbitral que influyó en la eliminación de Unión Magdalena

El momento en el que Lucas Ríos le pasa el balón a Styen Monsalve, quien estaba en posición adelantada, en la acción del primer gol. Foto: Captura de pantalla a Win Sports

En la noche de este lunes se jugó la sexta y última fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2024-I, la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano, y los dos equipos que avanzaron a la final fueron Orsomarso y Llaneros.

La jornada resultó dramática, porque en el Cuadrangular B, Llaneros necesitaba ganarle en casa al Deportes Quindío y esperar que Unión Magdalena perdiera en su visita a la capital nortesantandereana, lo que al final pasó, con una equivocación arbitral incluida.

Mientras que en Villavicencio, el onceno del Meta no podía abrir el marcador, en Norte de Santander ocurría una jugada que daría de que hablar. Styven Monsalve, quien estaba adelantado, recibió un pase entre líneas de Lucas Ríos y luego le devolvió la pelota para asistirlo en el primer gol.

El juez de línea Fabián Orozco no señaló el fuera de lugar y como en la fecha definitiva de los cuadrangulares del Torneo BetPlay no se utilizó el VAR, no hubo manera de que el árbitro ni sus asistentes pudieran enmendar el error.

🚩 NO DEBIÓ VALER: El asistente Fabián Orozco dejó pasar este claro fuera de juego y convalidó un tanto para el Cúcuta en su partido frente a Unión Magdalena. Es la fecha definitiva de los Cuadrangulares en la B pero no hay VAR #TorneoBetPlay pic.twitter.com/dteodoIpbJ — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 10, 2024

En el cierre de la etapa inicial Unión encontró el empate por intermedio de Dilan Ortiz en una acción de balón parado. No obstante, Cúcuta Deportivo marcaría el 2-1 definitivo al minuto 51 cuando el argentino Valentín Robaldo soltó un fuerte remate cruzado que terminó al fondo de la red magdalenense.

Mientras los de Santa Marta no podían revertir el marcador en contra y el reloj pasaba, Llaneros encontró ante Quindío los goles que le habían sido esquivos. Primero se puso en ventaja con un tanto de Jhildery Alejandro Lasso, y luego Bryan Ureña anotó el 2-0 final.

En la otra llave, Real Cartagena se quedó corto pese a vencer 2-0 a Orsomarso —debía ganar por tres goles para superarlo en la diferencia— y también quedó eliminado. Será la primera vez que el club vallecaucano, fundado en 2012, dispute la final de un semestre en el Torneo BetPlay.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador