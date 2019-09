Un fin de semana de clásicos en el fútbol colombiano

Redacción deportes

El Independiente Medellín buscará este domingo romper una racha negativa de cinco derrotas consecutivas que arrastra cuando se enfrente por la décima fecha de la Liga Águila, a Atlético Nacional, que buscará subirse a la punta del torneo.



El Poderoso será dirigido por Leny Maturana, nombrado interino mientras asume el paraguayo Aldo Bobadilla, quien reemplazará en el cargo a Alexis Mendoza, este destituido esta semana por malos resultados.



El rojo, decimoquinto en la tabla de posiciones, viene de caer 2-0 frente a Santa Fe el fin de semana anterior, en la que fue su quinta derrota consecutivas, y no contará por lesión con Andrés Cadavid, pero recuperará al centrocampista argentino Adrián Arregui.



Por su parte, Nacional igualó 1-1 en la jornada anterior con Millonarios y ocupa el segundo lugar con 17 unidades, una menos que el sorpresivo líder Alianza Petrolera que recibirá a Jaguares el domingo.



El técnico Juan Carlos Osorio tendrá cinco bajas para este partido: el capitán Alexis Henríquez, por lesión muscular del abductor izquierdo; el central Cristian Moya, por un desgarro; el argentino Alberto 'Tino' Costa, por una molestia en un pie; el lateral Daniel Muñoz, por un dolor súbito en un muslo, y el defensor Andrés Reyes, que está convocado a la selección sub 23.



Otro de los duelos atractivos de la jornada será en Bogotá. Santa Fe y Millonarios, en realidades completamente diferentes.



Los rojos vienen de derrotar en la jornada anterior al Medellín, su primer triunfo en el campeonato, pero aún permanecen en el último lugar de la tabla, mientras que Millonarios, pese a que cayó 2-1 con el Unión Magdalena el miércoles pasado en un partido pendiente, es cuarto con 17 unidades.



La única ausencia importante en los cardenales será la del lateral Federico Arbeláez, quien se recupera de una lesión muscular en el isquiotibial derecho. mjientras que en Millonarios el ausente será César Carrilo, quien fue expulsado en Santa Marta.



El otro gran clásico de la jornada lo jugarán el domingo América y Deportivo Cali, ambos con 17 unidades y quinto y tercero, respectivamente.



Los "Diablos rojos", dirigidos por el brasileño Alexander Guimaraes, perdieron el primer lugar la fecha anterior al caer en su visita al Once Caldas y es por eso que aspiran a vencer a su rival para tratar de recuperar el liderato.



El Cali, de otro lado, viene de golear 3-1 al Deportivo Pasto con una gran actuación del argentino Juan Ignacio Dinenno, quien ha anotado tres tantos y servido tres asistencia, por lo que se prevé sea titular el domingo.



Así se jugará la décima fecha de la Liga Águila:

Sábado: Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga, Águilas vs. Envigado, Júnior vs. Unión y Santa Fe vs. Millonarios.



Domingo: Pasto vs. Once Caldas, Alianza Petrolera vs. Jaguares, Medellín vs. Nacional, Tolima vs. Huila y América vs. Cali.



Lunes: Patriotas vs. Equidad.

