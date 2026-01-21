Logo El Espectador
Un gol para mamá, el recuerdo del primer supertítulo cardenal: entrevista con Carlos Valdés

En entrevista con El Espectador, Carlos Valdés recordó el tanto con el que le dio el primer título de Superliga a Independiente Santa Fe y analizó el partido de vuelta que se disputará en Bogotá y que definirá al primer campeón del fútbol colombiano en este 2026.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
21 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Carlos Valdés, junto a sus compañeros, celebrando el gol de Independiente Santa Fe.
Carlos Valdés, junto a sus compañeros, celebrando el gol de Independiente Santa Fe.
Foto: Andrés Torres

Carlos Valdés miró al cielo y pensó en su madre. Después de marcar el único gol del partido de vuelta de la Superliga colombiana entre Santa Fe y Millonarios, por allá en 2013, pensó en aquella mujer que murió cuando él apenas tenía 17 años. Para Valdés, ella lo era todo. Ese partido era especial —estaba marcado además por su regreso al cardenal tras un paso por el fútbol estadounidense—, sintió que su presencia lo acompañaba. “Sentí que ella estaba conmigo; en ese momento fue dedicarle el gol y recordar que estaba...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

