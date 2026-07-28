Una década de lecciones no aprendidas desde la última Copa Libertadores para Colombia

Miguel Ángel Borja celebrando con el trofeo de la Copa Libertadores el título de Atlético Nacional en 2016 frente a Independiente del Valle, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el miércoles 27 de julio. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

El 27 de julio de 2016 fue la última gran noche del fútbol profesional colombiano en el continente. Aquel día, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Libertadores. Era la cúspide de un proyecto que ya había probado ser muy exitoso en Colombia.

Sin embargo, desde entonces, el fútbol colombiano no ha podido ni siquiera volver a oler una instancia como esa. Han sido 10 años en los que parece que los equipos de nuestro país no aprenden la lección de cómo competir internacionalmente y año a año...