Valledupar, la última ciudad en quedarse sin fútbol profesional

El último partido del Valledupar fue el pasado 10 de junio, por los cuadrangulares del Torneo BetPlay. Foto: Valledupar FC

El pasado fin de semana se hizo oficial el fin de la existencia del Valledupar Fútbol Club . El estadio Armando Maestre Pavajeau dejará de ser hogar del fútbol profesional colombiano y ahora el Torneo BetPlay (segunda división) tendrá un nuevo integrante: Real Soacha Cundinamarca.

La junta directiva del Valledupar F.C. se reunió de manera extraordinaria el mes pasado para concretar detalles sobre el cambio de sede del equipo y Nicolás Baena, su presidente, confirmó la decisión de mudarse ya estaba tomada y que solo esperaban la aprobación de la Dimayor.

Tal decisión, según confirmaron sus directivos, estuvo basada en los problemas económicos que afrontó la institución y la falta de apoyo de los inversionistas tanto a nivel público y privado. Tras la última asamblea de los máximos accionistas de equipos fútbol colombianos, el traslado fue aprobado, poniéndole fin a la historia del Valledupar F.C. en el profesionalismo.

Así las cosas, la capital del Cesar se unió al listado de ciudades que acogieron partidos del fútbol profesional, pero por distintos motivos tuvieron que dejar ir a sus jugadores. De esta manera, una hinchada modesta aunque con sentido de pertenencia, se quedó sin un equipo de su tierra al cual hacerle fuerza.

Popayán (hogar del Universitario de Popayán), Florencia (Fiorentina de Florencia), Yopal (Pumas de Casanare) y Sincelejo (Sucre F.C.) son algunas de las ciudades que en las últimas décadas se quedaron también por fuera del Torneo BetPlay.

“El detonante de esto es cuando vemos que las personas que no nos quieren ayudar, que no tienen cómo, que no nos contestan, que no nos reciben, van y buscan a un equipo como Águilas Doradas para traerlo ofreciéndole sumas a lo que nosotros ni nos acercábamos”, explicó Baena a El Pilón hace unas semanas.

Desde 2004 el onceno vallenato disputó la segunda división del Torneo BetPlay. En 2006 estuvo cerca de jugar en primera cuando disputó la promoción contra Atlético Huila, pero los opitas se impusieron en esa serie. En su más reciente presentación, los vallenatos clasificaron a los cuadrangulares.

El próximo 20 de julio regresa a la acción en la segunda división del fútbol colombiano y por primera vez en casi dos décadas no habrá un equipo de esa región entre los animadores. En contracara, el estadio Luis Carlos Galán, volverá a ser sede de la Segunda División tras 14 años.

Antes del Real Soacha, el municipio al sur de Bogotá fue hogar del desaparecido Atlético Juventud, equipo que participó en la B entre 2007 y 2009 y cuya ficha fue vendida al Fortaleza C.E.I.F.

