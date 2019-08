“Vengo a retribuir la confianza de Pinto”: José Ortiz, jugador de Millonarios

Redacción deportes

Este viernes, José Guillermo Ortiz realizó su primera práctica con Millonarios. El delantero costarricense, uno de los más efectivos de su país, conoció a sus compañeros y se puso bajo las órdenes de Jorge Luis Pinto, el hombre que lo recomendó para venir a Bogotá. Luego de la práctica, el jugador de 27 años habló con los medios y dio sus primeras impresiones.

“Vengo a trabajar fuerte y a retribuir la confianza de Pinto. Estoy feliz de estar en Bogotá y quiero aportar lo que más pueda y aprovechar esta oportunidad”, señaló. En cuanto a su contrato, Ortiz estará un año con opción de compra, algo en lo que el delantero no piensa mucho.

“Hay que ir día a día, paso a paso. Por ahora vamos a acoplarnos y a jugar en la posición que Pinto me necesite. En mi país lo he hecho de 9, pero no tengo lío en arrancar de atrás”, añadió.

Recordemos que el cuadro embajador, tercero en la tabla de posiciones, visita este domingo a Huila, una plaza en la que siempre le ha costado sumar no solo por la calidad del rival sino por el clima y la humedad que hacen difícil poder ejecutar cualquier tipo de estrategia.