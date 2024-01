Video: árbitro es agredido por director técnico y jugadores del Real Vallecaucano

En las redes sociales se viralizó un video en el cual se ve como un árbitro es agredido por director técnico y jugadores de Real Vallecaucano. Foto: Captura de Pantalla

En las redes sociales se viralizó un video en el cual se ve como un árbitro es agredido por director técnico y jugadores de Real Vallecaucano. Los hechos ocurrieron el pasado martes 9 de enero, pero solamente se dieron a conocer el pasado domingo. El lamentable hecho se dio en el marco de la Copa Nacional del Café, la cual es organizada por la Liga de Risaralda.

Le recomendamos: ¿Le gusta? Se filtran más imágenes de la camiseta de Millonarios para este 2024

El entrenador, identificado como Juan Carlos Caicedo, confronta al juez dentro de una carpa cerca a la cancha. A pesar de los intentos del árbitro por calmar la situación, el director técnico se muestra agresivo y lo amenaza. “¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No me trate de arrimado, que yo no soy ningún arrimado”, dice mientras se le acerca.

Dicen que se llama Carlos Arturo Caicedo y es técnico de equipo juvenil del #ValleDelCauca. El peor de los ejemplos para sus dirigidos. En torneo en Pereira se comportaron como verdaderos delincuentes. @DilianFrancisca @Indervalle @amoc4 pic.twitter.com/SDz2DXCLrC — CBonlinecali (@CBonlinecali) January 12, 2024

El video tiene un corte, pero después se ve cuando empiezan a agredir a los árbitros, el de amarillo y negro es el que se lleva la mayoría de los golpes, patadas y puños. Y Caicedo, que debería haber parado a sus jugadores, siguió golpeando mientras la víctima intentaba defenderse de las agresiones que llegaban de todos lados.

Le puede interesar: De Cortuluá al Inter de Palmira: nuevo episodio de clubes desaparecidos en Colombia

Posteriormente, se ve un par de árbitros corriendo a lo lejos, mientras los jóvenes continúan con las patadas, puños y hasta lanzan piedras para golpearlos. Todo esto pasaba ante la mirada del técnico que inició todo y que después no supo frenar para que sus jugadores no siguieran su mal ejemplo.

El respeto, dignidad y el juego limpio son valores que representan al deporte como agente transformador; y eso es lo que siempre hemos inculcado a nuestros niños y jóvenes deportistas.



Rechazo estos actos bochornosos de agresión que no representan ese espíritu de juego limpio… https://t.co/lTZXmKdO94 — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) January 14, 2024

Dilian Francisca, gobernadora del Valle del Cauca, rechazó el actuar del dirigente y manifestó que un entrenador “debe guiar con el ejemplo”. “El respeto, la dignidad y el juego limpio son los valores que representan al deporte como agente transformador; y eso es lo que siempre hemos inculcado a nuestros niños y jóvenes deportistas”, dijo la mandataria.

Lea: Tras no concretar a Ospina ni a Faríñez, este sería el nuevo arquero de Nacional

Indervalle también se pronunció respecto a lo sucedido: “En el caso del entrenador, que no tiene vínculo directo con el Instituto en el equipo de entrenadores, sí hace parte de la Liga Vallecaucana de Fútbol como integrante del club deportivo, por lo que tras los hechos ocurridos la Comisión Disciplinaria de la Liga adelanta las investigaciones para definir las medidas de acuerdo con el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol y la Difútbol”.

Publicada por Carlos Caicedo Makelele en Viernes, 12 de enero de 2024

En las últimas horas, el director técnico subió un video a sus redes sociales excusándose y explicando lo ocurrido.

“Quiero expresarme ante las personas que han publicado el video de mi conducta, me siento muy apenado por todo lo que ha pasado. Aprovecho para pedir disculpas a todas las personas que están dentro y fuera del fútbol, en especial a los árbitros y a sus familias por las agresiones, a la Liga Vallecaucana, la Liga de Risaralda y a Colombia. Lo que hice no fue bueno, soy un ser humano y me arrepiento profundamente de lo que he hecho”, dijo Caicedo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador