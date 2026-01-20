20 de enero de 2026 - 10:01 p. m.
Wuilker Faríñez: “siempre tuve la ilusión de volver a Bogotá”
El guardameta venezolano habló con El Espectador sobre su regreso a Bogotá, el nuevo proyecto con Internacional y la dura lesión que lo alejó de las canchas por más de 600 días, uno de sus momentos más difíciles de su carrera.
