“Yesus sacó a un jugador ocho semanas y solo le dieron una fecha”: Alberto Gamero

El entrenador de Millonarios criticó las sanciones impuestas al jugador de América de Cali tras haber lesionado a Juan Pablo Vargas.

Fractura estable no desplazada en las apófisis transversas de dos vértebras. Ese fue el diagnostico que recibió el defensor costarricense, Juan Pablo Vargas, quien se lesionó el sábado pasado tras una fuerte entrada del volante Yesus Cabrera de América de Cali sobre la espalda del futbolista de Millonarios.

Lea: Equidad sacó la cara por el fútbol colombiano con triunfo en la Sudamericana

Vargas se perderá lo que queda del semestre ya que la recuperación le tomará, aproximadamente, entre seis y ocho semanas. Afortunadamente, el golpe no le afectó de forma neurológica, temor que se tenía al recibir el golpe por la zona de la columna vertebral.

Después de conocerse el alcance de la lesión, América de Cali fue notificado de que Yesus Cabrera, que fue expulsado en el encuentro que Millonarios le ganó a los escarlatas por 2-1, solo recibirá un partido de sanción.

Por eso, en la rueda de prensa el pasado jueves, en la previa del encuentro que se jugará el próximo sábado en Ibagué, Alberto Gamero se mostró inconforme con las fechas que le dieron a Yesus después de su agresión.

“No sé cómo están midiendo estas agresiones de los jugadores. La Comisión tiene que ver los videos y analizarlos”, dijo el entrenador.

Más: Así y con estos equipos se jugará la liga femenina

“A Yesus lo quiero mucho, pero me sacó un jugador ocho semanas y solo le dieron una fecha, y a Emerson, que fue un intento de agresión, le dieron dos. Es algo que me parece injusto. Ojo, no patrocino lo de Rodríguez, él sabe que no patrocino eso”, agrego.

De esta manera, Millonarios tendrá que afrontar el partido contra América, que viene de despedir a su entrenador, Juan Cruz Real, con las bajas de Vargas, por lesión, y de Emerson Rodríguez, que fue expulsado por un cabezazo y tendrá que pagar dos fechas.

No se pierda: Conmebol entregará vacunas donadas por China a federaciones nacionales

Además, en las últimas horas se informó que David Macalister Silva no habría superado la molestia muscular que sufrió el sábado pasado y no estará disponible para el próximo encuentro.