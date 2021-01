Agustín Palavecino pidió al Cali revisar la oferta de River Plate

Agustín Palavecino habló con las directivas del Deportivo Cali para revisar la oferta que hizo River Plate. Su continuidad en el azucarero está en duda.

Agustín Palavecino es sin duda una de las figuras del Deportivo Cali. En tres años de permanencia en el equipo azucarero ha jugado 73 partidos y ha anotado 18 goles. Su continuidad este año está en veremos, pues River Plate presentó una oferta que tienta al jugador, pero parece que no convence a los directivos del cuadro verde. Marco Aurelio Caicedo, presidente de la institución, habló en el Blog Deportivo de Blu Radio sobre el presente de las negociaciones entre ambos clubes.

“Su contrato vence en diciembre y queremos extenderlo, estamos negociando ahí, pero no se ha cerrado y ahora está la oferta de River Plate y ya dijimos que no vamos a aceptar, porque no es correcta, no hay equilibrio ahí”, dijo el presidente de Cali.

“Él ha pedido que consideremos esa oferta, él es hincha de River Plate y es de Buenos Aires además”, dijo Marco Aurelio Caicedo sobre la postura que expresa el volante argentino.

De igual manera, Caicedo aclaró que Deportivo Cali “tiene el 50% de los derechos económicos, pero los derechos federativos son de nosotros 100 %”, de manera que la última palabra del negocio la tiene el cuadro azucarero.

De irse, Deportivo Cali afrontaría la Liga BetPlay sin una de sus fichas clave y sin la posibilidad, o por lo menos con poco tiempo, de poder conseguir un reemplazo que esté a la altura del talento de Palavecino. Mientras que River Plate conseguiría un refuerzo que se adaptaría muy bien al juego de Marcelo Gallardo y sería un gran complemento para Nacho Fernández y Jorge Carrascal, volantes de creación y ataque en el equipo millonario.

Cali viene de vencer a Pereira y de sumar seis puntos en total en la Liga. Su próximo compromiso será el viernes 29 de enero ante Envigado.