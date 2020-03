Alexander Lukashenko y el fútbol en Bielorrusia: ¿rebeldía sin causa?

La UEFA tiene 54 ligas inscritas en toda Europa. Solo una de ellas se sigue jugando: la bielorrusa. Apenas van dos fechas. El torneo se inició el pasado 19 de marzo con la victoria del FC ENergetik-BGU Minsk contra el FC Bate Borisov por 3-1. Este último es el equipo más laureado de la liga local. Ha ganado 15 títulos, consiguiendo nueve de ellos en la década pasada. El año pasado la racha fue cortada por el FC Dinamo Brest, equipo que nunca había resultado campeón.

Bielorrusia hace parte de Europa Oriental. El 27 de julio de declaró soberana gracias a la Declaración de Soberanía de la República Socialista Soviética de Bielorrusia de la Unión Soviética. Un año más tarde, tras la disolución de la URSS, el país se separó. Dicho suceso se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1991. En el país hay casi nueve millones y medio de habitantes. Es un territorio relativamente pequeño.

Svetlana Alexiévich, premio Nobel de Literatura en 2015 por La guerra no tiene rostro de mujer, impulsó el nombre de Bielorrusia por su reconocimiento. Su historia sobre la censura y sus libros basados en años de reportaje en diversos países en guerra dieron a conocer parte del devenir de su país y de la represión que vivieron por décadas tras el totalitarismo que escondía el régimen del comunismo en la Unión Soviética. Voces de Chernóbil, otro de los libros de Alexiévich, recuerda el desastre nuclear que ocurrió a 17 kilómetros de la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Su país fue el más afectado por la explosión de la central nuclear.

La liga de fútbol de Bielorrusia se creó en 1992. Es de los torneos con menos años de antigüedad de todos los que están registrados en la UEFA. Su primer campeón fuel FC Dinamo Minsk, equipo de la capital. Es el segundo club con más títulos, tras sumar siete campeonatos. Su última copa la levantó en 2004.

La liga bielorrusa empezó este 2020 hace dos semanas. El campeón actual, el FC Dinamo Brest, debutó con un empate en condición de local contra el FC Smolevichi-STI por 1-1. Además de estos dos equipos, la liga está compuesta por FC Energetik-BGU Minsk, FC Bate Borisov, Shakhtyor, Torpedo Zhodino, Dinamo Minsk, Ruh Brest, FC Vitebsk, FC Gorodeya, FC Isloch Minsk Raion, Neman, FC Slutsk, FC Slavia-Mozyr, FC Belshyna Babruisk y FC Minsk, para un total de 16 clubes en competencia.

El fútbol bielorruso no es muy reconocido en Europa. Aunque por la situación actual algunos canales de televisión de Rusia y Ucrania están ofreciendo dinero para transmitir los partidos de la Vysheyshaya Liga, son pocos los que le apuestan a un torneo que resulta poco competitivo para la exigencia que se demuestra con las grandes potencias en Europa tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, pues tanto los equipos, que pocas veces han sobresalido o llegado a la Champions League, como la selección de Bielorrusia, que no ha clasificado a una Eurocopa o a un Mundial, tienen poca historia y poco recorrido que los certifique como escuadras que pueden estar jugando de igual a igual con los clubes y selecciones de todo el continente.

Y en parte esto se debe a que el fútbol no es un deporte tan popular en Bielorrusia. La disciplina que más disfrutan en el país es el hockey sobre hielo, justa en la que se vio precisamente al presidente Alexander Lukashenko en días pasados. Antes de jugar un partido, el mandatario atendió una entrevista en la que afirmó que “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”, esto para referirse a la continuación de este y otros eventos deportivos en el país. Para Lukashenko, una cancha de hockey “es la verdadera cura del virus”.

Actualmente en Bielorrusia se reportan menos de 100 contagiados y de ningún muerto. La vida allí sigue con total normalidad. Lukashenko, que ha sido el único presidente del país desde 1991, afirmó que la población “debería lavarse las manos con vodka, también debería beber 40 o 50 mililitros cada día, así como ir a la sauna dos o tres veces por semana".

Algunos jugadores de la liga bielorrusa piden que se suspenda el torneo. Otros hablan de ser profesionales y mantenerse en pie. La liga apenas comenzó y desde el presidente del país hasta algunos habitantes, parece que no habrá mayores medidas y que la pandemia del COVID-19 no es algo que los amilane para seguir la vida con normalidad, situación que en la gran parte del mundo no es así. ¿Rebeldía sin causa?