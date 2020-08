Alfredo Morelos, otra vez en problemas con Steven Gerrard en Escocia

“Solo me sirven jugadores que sientan hambre por esta camiseta”, las duras palabras de su entrenador Steven Gerrard. Sigue dando de qué hablar el colombiano por su comportamiento.

El Rangers que dirige Steven Gerrard se situó como líder en solitario de la Liga de Escocia tras vencer al Kilmarnock (2-0), mientras que el Celtic reaccionó con una victoria apurada en el campo del Dundee United (0-1). Pero sin la presencia de Alfredo Morelos.

El colombiano otra vez está desembocado tras una nueva oferta que fue rechazada del Lille de Francia por sus servicios y no fue convocado por su entrenador, Steven Gerrard.

“Solo quiero jugadores que sientan hambre por esta camiseta. Veo que hay quienes no están enfocados y han sacado su vista de la pelota y no tienen hambre de contribuir por el equipo. Me la puso fácil Morelos esta semana para tomar esta decisión”, señaló Gerrard en rueda de prensa.

Rangers, arranque prometedor

El Rangers se mantiene imbatido tras cinco jornadas disputadas. Kemar Riifem y Ryan Kent sellaron, en la segunda parte, la victoria del conjunto de Gerrard, que acumula nueve goles anotados y ninguno encajado en lo que va de torneo.

Supera en tres puntos al Hibernian, que el domingo visita al St. Johnstone, y en seis al Celtic, que tras empatar en la pasada fecha con el Kilmarnock (1-1) se reencontró con la victoria gracias al suizo Albian Ajeti, que logró el tanto a siete minutos del final.El Hamilton, que acumulaba tres derrotas seguidas, logró su primer triunfo del curso al batir al Motherwell (0-1) con un gol de Hakeem Odoffin en el 86.

Finalmente, el Ross County evitó la derrota en el campo del Saint Mirren, que careció de suerte en el tramo final (1-1). Tomó ventaja al cuarto de hora gracias a Jonathan Obika, pero perdió opciones a la hora de juego cuando se quedó con un hombre menos por la expulsión de Joe Shaughnessy.En el 70, un autogol de Nathan Sheron evitó la derrota del Ross County y el triunfo del St. Mirren.