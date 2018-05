Alineaciones confirmadas: Zidane repite los once de Cardiff, Klop elige lo mejor

Redacción deportes

Zinedine Zidane apuesta por el equipo titular que conquistó la duodécima en Cardiff, para medirse al Liverpool en el Olímpico de Kiev en la final de la Liga de Campeones, con Isco Alarcón y Karim Benzema titulares, en detrimento de la BBC por la presencia del galés Gareth Bale de inicio en el banquillo.



El Real Madrid comienza con Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Jurgen Klop, por su parte no tuvo grandes variaciones en el once de su equipo, teniendo en cuenta las lesiones de algunos jugadores que no están habilitados para este juego.

El equipo inglés comenzará con Karius, Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane y Firmino.

Tonight's #UCLfinal line-up...#WeAreLiverpool pic.twitter.com/3lkznSLDkH

— Liverpool FC (@LFC) 26 de mayo de 2018