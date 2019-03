Allegri: "Cuadrado estará disponible en unos diez días"

Redacción Deportes y EFE

Juan Guillermo Cuadrado ha estado ausente con la Juventus de Turín por una hiperextensión en la rodilla izquierda sufrida en diciembre de 2018. Su recuperación ha sido lenta pero ha seguido los tiempos del médico del equipo y su evolución ha sido positiva. La idea siempre ha sido no afanar el regreso del colombiano y se ha cumplido al pie de la letra. Pero la vuelta de Cuadrado está cerca. Así lo dio a conocer Massimiliano Allegri, técnico del equipo de Turín. "Estará disponible en unos diez días", dijo en rueda de prensa.

Sobre el futbolista colombiano no habló mucho más. Solo quedó esa noticia del pronto regreso. El resto de la conferencia estuvo centrada en Cristiano Ronaldo y su lesión muscular que sufrió con la selección de Portugal. Del delantero resaltó que existe la posibilidad de que no se recupere a tiempo para jugar la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax. No obstante, antes se tendrá que someter a unos exámenes para aclarar el tiempo necesario para su completa recuperación y subrayó que volverá a competir solo cuando esté completamente fuera de peligro.



"El lunes se someterá a unos controles y de allí veremos. Está claro que (su presencia) está en riesgo en el primer partido contra el Ajax. Cristiano sabe muy bien que si no está bien se quedará fuera", dijo Allegri. "No voy a arriesgar todo el final de la temporada por un solo partido", agregó el técnico del Juventus, cuyo equipo visitará al Ajax el 10 de abril en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. La vuelta se jugará la semana siguiente en Turín, el 16 de abril.

También confirmó que el portugués, máximo artillero del club en esta campaña con 19 goles ligueros y cuatro en "Champions", participó el jueves en un evento comercial de Barcelona tras acordar un día libre con el Juventus. Cristiano se perderá al menos tres partidos ligueros, contra el Empoli, el Cagliari y el Milan, y Allegri mostró grandes expectativas sobre el argentino Paulo Dybala, que tendrá ahora más protagonismo y al que animó de cara al tramo final de la temporada. "He hablado con Paulo. Él sabe que abril es un mes importante y que el Juventus necesita al verdadero Dybala. Este año siempre ha sido importante, jugó y se sacrificó. Seguro que hará un gran final de año", afirmó.

El argentino apunta al once titular este sábado contra el Empoli y jugará junto al internacional italiano Moise Kean, nacido en 2000 y jugador "de moda" en Italia tras las dos dianas anotadas con su selección en el último parón. Ante la lluvia de elogios recibida en los últimos días por Kean, Allegri pidió calma y destacó que los jóvenes deben tener un proceso de crecimiento gradual. "Hay que tener calma e ir paso por paso. Marcó un gol contra Liechtenstein, con todo mi respeto, y ahora se habla de él como si fuera (el argentino, Lionel) Messi o Cristiano. Deberá reponerse tras tantos elogios", aseguró.

"Los jóvenes deben tener primero equilibrio. No hay duda de que esté marcando mucho, pero todavía le falta mucho para ser un campeón. Hace falto un camino norma y yo debe defenderle", prosiguió.