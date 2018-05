América de México: "El equipo que quiera llevarse a Matheus Uribe tiene que ser europeo"

Redacción deportes

El presidente deportivo de las Águilas no desmintió los rumores que ubican al colombiano en el radar del Real Madrid.

Está culminando su primer año en el América. Y ya es la sensación del fútbol mexicano. Matheus Uribe registra 14 goles en 35 partidos disputados con las Águilas y en sus primeros meses se ha convertido en titular indiscutido y ha sido catalogado como el mejor volante del torneo. Esta semana, los medios del país azteca aseguraron que el Real Madrid tiene un serio interés por el colombiano y que el Mundial de Rusia será un examen para él.

Frente a los rumores que ubican a Uribe lejos del América luego de la cita orbital, Santiago Baños, presidente deportivo del equipo, dialogó con Fox Sports México. “Son tres o cuatro años lo que le resta de contrato. Por esa parte no hay problema, no hay cláusula de rescisión. Obviamente aquí en México no tiene salida, el equipo que lo quiera tiene que venir a negociar y solamente sale a Europa, además de poner el valor real de lo que cuesta un jugador como él”, sentenció el dirigente.

De momento Uribe se encuentra enfocado en las semifinales de la Liga MX. En la noche de este jueves visitará a Santos Laguna por el encuentro de ida.

El volante mixto cumplió el pasado 21 de marzo 27 años y debutó en 2010 en la Primera B Metropolitana de Argentina en Deportivo Español. Luego militó en Envigado, Tolima y Nacional, antes de recalar al balompié mexicano. Su sueño en el viejo continente está más cerca que nunca.