Ancelotti explicó las razones de la suplencia de James ante el Leeds

Esa fue la primera vez que el colombiano, estando totalmente disponible, no jugó en la Premier League. No puede relajarse.

Fin de la especulación. En la rueda de prensa previa al duelo de este sábado ante el Manchester United, Carlo Ancelotti explicó por qué James Rodríguez fue suplente en la victoria 2-1 del Everton sobre el Leeds. ¿La razón? Darle descanso.

“Si James no jugó bien ante el Newcastle, esa es una opinión, puede ser la de muchos, pero no la mía. No le di descanso por ese partido. Lo hice más bien porque jugó tres partidos al hilo. Yo lo necesito fresco para el próximo partido y también sirve para evitar lesiones. Por eso James y Keane no estuvieron ante Leeds, voy a rotar mañana también”, apuntó el DT italiano.

Eso sí, el día antes del duelo ante Leeds, Ancelotti dijo estas palabras en la rueda de prensa. “La calidad de James, de Richarlison o de Calvert-Lewin no fue suficiente para ganar. El espíritu de juego no es algo de encender o apagar, para tener espíritu hay que estar listo, entrenar y enfocarse”. De los tres, el único que no jugó fue el cucuteño.

Y en sus declaraciones de este viernes, Ancelotti también dijo entre líneas otra de las razones de la suplencia de James: “Es una manera normal de gestionar el plantel: de mantenerlo motivado y evitar lesiones”. A pesar de que sea titular, no puede conformarse.

El jueves, los medios oficiales del Everton publicaron una entrevista con James en la que dijo que su relación con Ancelotti era excelente. “Tenemos una relación fantástica: como de padre e hijo”.