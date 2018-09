André Silva le dio el triunfo a Portugal ante Italia

EFE

La selección de Portugal, sin Cristiano Ronaldo, venció este lunes por 1-0 en la Liga de Naciones a una Italia sin juego que apenas incomodó a los lusos.



En la primera mitad, Portugal fue mejor, aunque no hubo un claro dominador en el centro del campo y sí demasiados errores en las transiciones por parte de ambos equipos.



Si el joven extremo izquierdo Bruma, jugador del Leipzig alemán y que llevó el 7 de Cristiano Ronaldo -que por decisión propia se excluyó de la convocatoria-, hubiera estado más acertado de cara al gol, el combinado de las "quinas" se hubiera ido al descanso con el marcador a favor.



André Silva, delantero del Sevilla, tuvo la primera ocasión clara en el minuto 19 con un disparo al borde del área.



Otra buena ocasión la tuvo el jugador del Manchester City Bernardo Silva con un disparo dentro del área que sacó bajo la portería un defensor italiano.



Mientras el combinado de Mancini no sabía a qué jugar, Portugal intentaba una y otra vez dar velocidad a su fútbol y se plantaba con facilidad en el rea rival, sobre todo por el robo de balones en campo contrario.



La jugada polémica llegó en el minuto 34, cuando Pizzi fue derribado dentro del área tras una clara obstrucción de un zaguero italiano que el árbitro no pitó.



Ya en el 42, tras una jugada por la banda del lateral izquierdo Mário Rui, un defensor de la "azzurra" casi marcó en propia puerta. Su despeje se fue al larguero.



La segunda parte comenzó como terminó la primera, con presión de Portugal, y en el minuto 47 Bruma se llevó el balón por la izquierda y al borde del área se lo pasó a André Silva, que lo cruzó con la derecha y batió a Donnarumma.



Seis minutos más tarde, el mejor del partido, Bernardo Silva, disparó a la escuadra un balón que logró despejar Donnarumma con una intervención prodigiosa.



El minuto 73 sirvió para que una de las estrellas de la Eurocopa que ganó Portugal en 2016, el joven Renato Sanches, regresara a la selección lusa en busca de minutos que lo catapulten a lo que fue, tras casi dos años sin apenas juego en el Bayern Múnich.



En el último cuarto de hora, Portugal dio un paso atrás ante el empuje del equipo italiano, que buscó una y otra vez a su jugador más brillante, Simone Zaza.



En la recta final del duelo, el centrocampista del Betis William Carvalho fue sustituido por lesión, al parecer con un tirón en el muslo derecho.



El encuentro sirvió para que el capitán de Portugal, Pepe, recibiera el cariño de la afición con un homenaje al principio del partido tras cumplir 100 encuentros como internacional luso.



El buen juego del exjugador del Real Madrid se vio empañado en el tiempo añadido por una fea entrada por la que recibió tarjeta amarilla y que pudo ser roja.