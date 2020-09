Andrés Ricaurte, el nuevo vaquero del FC Dallas

El mediocampista colombiano de 28 años llegó a la MLS en mitad de la temporada 2020 y ha marcado un gol en cuatro partidos disputados.

Andrés Ricaurte, el flamante fichaje del FC Dallas, se estrenó como goleador en la MLS frente al Houston Dynamo. El mediocampista colombiano lo hizo por todo lo alto en el clásico texano, en su propia casa, el Toyota Stadium, y con un potente zurdazo abrió el marcador. Él, sin embargo, asegura que lo más especial fue que su disparo de antología de media cancha sirvió para el triunfo.

El antioqueño, en préstamo de Independiente Medellín, y el resto de la escuadra dirigida por Luchi González se preparan para enfrentar al Orlando City, actual subcampeón del torneo estadounidense y segundo en la tabla de posiciones de la conferencia este.

Pregunta: Marcaste tu primer gol con FC Dallas frente al Houston Dyanmo, ni más ni menos que en el clásico texano, sellaron un triunfo en casa y tu anotación estuvo nominada al mejor gol de la semana. ¿Cómo estás viviendo este momento?

Respuesta: Lo más especial fue haber ganado el partido ante un rival muy complicado y obviamente, con un sabor muy especial por haber sido el clásico de Texas. Estoy alegre que pude anotar, ha sido un gol muy bonito y lo más importante es que ha servido para que sumemos tres puntos. Esto hay que seguirlo ratificando y esperemos que los siguientes partidos sean una nueva oportunidad para demostrar nuestras capacidades no solo individuales, sino también colectivas y seguir creciendo para alcanzar el objetivo principal.

¿Cómo ves la MLS ahora que estás aquí?

Muchas veces creemos que son ligas menores y estamos totalmente equivocados. La MLS tiene un nivel muy alto con jugadores muy capacitados. No solamente los que llegamos del exterior, sino también el jugador estadounidense desde la parte formativa está con una ventaja muy grande, bien trabajado y preparado, tanto en la parte técnica como en la atlética. La MLS es una liga que ha crecido mucho y estoy completamente seguro de que lo seguirá haciendo para convertirse en una de las ligas más importantes del mundo.

FC Dallas es precisamente pionero en la formación de jugadores y su cantera nutre las selecciones de EE. UU. El colombiano-estadounidense, Jesús Ferreira, es un ejemplo de esto. También, más recientemente vimos el traspaso de Reggie Cannon, formado en el club texano, a Boavista de Portugal. ¿Qué importancia tiene la experiencia y recorrido que traes a un equipo con tantos jóvenes?

Yo pienso que aporto más desde el juego, por mis características, sobre todo. Siento que logro mejorarlos a todos, así como ellos me mejoran a mí. El fútbol, sin embargo, no es de edades. Dallas es un equipo que se ha caracterizado por sacar muchos jugadores de su cantera; entiendo que son alrededor de 30 futbolistas que están jugando a nivel profesional, no solo en el equipo nuestro sino alrededor de toda la MLS. El fútbol no es de edades, es del que esté compitiendo al máximo nivel. Seguramente aprendemos tanto nosotros los que somos un poco más grandes, como los que son más jóvenes.

A lo largo de sus 25 años, Colombia ha nutrido de talento la MLS. Desde el Pibe Valderrama hasta jugadores jóvenes como Eduard Atuesta y Eddie Segura, para mencionar solo un par que hoy brilla en la liga. ¿Qué es lo más importante que le aporta el jugador colombiano a la MLS?

Por las características, el jugador colombiano tiene una habilidad técnica, diría yo de las mejores, no solo en Sudamérica sino del mundo. Dentro del folclore nuestro, el jugador colombiano, por decirlo de alguna manera, es alegre, trata de brindar un espectáculo para que la afición lo disfrute.

Somos jugadores que hemos crecido mucho en la parte profesional, que antes quizás no éramos vistos muy bien por ese lado, pero que cada vez somos jugadores más profesionales y completos para competir en el fútbol profesional del exterior. No solo llegan a la MLS jugadores experimentados, aunque repito que el fútbol no es de edades, sino también llegan jugadores como Eduard Atuesta y Eddie Segura, que con ambos tuve la posibilidad de compartir.

Con Atuesta en Medellín y con Eddie en el Huila. Son jugadores que están formándose, que tienen un camino mucho más largo que otros, y que están potenciando mucho la liga. Ellos dos lo han demostrado y han peleado con Los Ángeles Football Club en los torneos anteriores".

¿Consultaste con Eddie Segura y Eduard Atuesta antes de venir a la MLS?

Sí, totalmente, me comuniqué con ellos y también con Juan Fernando Caicedo que también jugó conmigo en Medellín y estuvo el año pasado con New England Revolution. Quise conocer el punto de vista de ellos, de lo que habían vivido porque ya tenían la experiencia de haber competido, y quería saber no solo de la parte deportiva, sino también la parte personal, cómo vivían el día a día, y la recomendación fue total. Me ayudaron mucho para dar este paso.

También cuentas en el equipo con los otros colombianos, Michael Barrios y Santiago Mosquera, ¿cómo ayudan a tu adaptación?

Se siente uno más arropado con el caso de Santiago y Michael. Aunque he tenido de todos los compañeros, independiente de la nacionalidad, un buen recibimiento. Tener a compatriotas es un apoyo muy grande para establecerse y empezar a acomodar todo, y adecuarnos a una nueva vida, especialmente para cuando la familia llegue que todo esté en buenas condiciones para que podamos disfrutar de nuestra estadía en Estados Unidos.

Se está llegando a mitad de temporada y la contienda por entrar a los playoffs se empieza a intensificar, ¿qué meta tiene el equipo entrando en la segunda mitad?

El torneo va avanzando y va llegando a mitad de temporada. El objetivo principal es quedar campeones, pero sabemos que hay que recorrer paso a paso todos los partidos. Primero está entrar a los playoffs, pero la meta principal del grupo es quedar campeón y a eso es a lo que apuntamos.

