Arias: "Es bonito venir al Atleti donde otros colombianos han dejado huella"

Redacción Deportes y EFE

El futbolista colombiano Santiago Arias, nuevo jugador del Atlético de Madrid, señaló que es "bonito" llegar a un club donde otros jugadores de su país, como Luis Amaranto Perea o Radamel Falcao, han "dejado huella" y que pretenderá hacerlo él también en su nuevo equipo.



"Es bonito venir a un club en el que otros colombianos han dejado huella. Sé que no es fácil, la competencia es complicada, pero me gusta eso, quiero aportar lo mío y dejar huella en el equipo", señaló a la página del club el lateral derecho, fichado del PSV Eindhoven después de ser el mejor jugador de la liga holandesa.

Arias aseguró que está "contento y orgulloso" de estar en una institución como el Atlético, un equipo que "siempre ha demostrado que es capaz de grandes cosas" por lo que se siente "feliz".



"Falcao y los jugadores que han pasado por acá me han dicho que es una gran afición, que apoya al equipo en las buenas y en las malas. Eso para los futbolistas es bonito", añadió respecto a la afición rojiblanca.



El nuevo lateral atlético tiene muy claro el clima de competencia interna que tiene el club, ya que admitió que en este equipo es "una guerra" y hay que "pelear hasta el final", tanto en los entrenamientos como en el campo, algo que ya ha vivido como adversario de los colchoneros.



"Tuve oportunidad de enfrentarme al Atlético en 'Champions' con el PSV. Sé las cualidades que tiene el equipo, cómo trabaja el entrenador y me gusta. Es un equipo grande en el que puedo aprender cosas, tanto de él como del equipo", aseguró.



Arias dijo que el Wanda Metropolitano es "un gran estadio" y en el que "seguro" será "una gran experiencia" jugar, y quiso enviar un mensaje a la afición rojiblanca.



"Que siempre nos apoye y sepa que los futbolistas vamos a darlo todo. De parte mía vengo a hacer un gran torneo y a demostrar por qué me han fichado. Partido a partido, siempre pensando en ganar, sabemos que no es nada fácil, pero creo en el equipo y creemos en el trabajo de nuestro entrenador", finalizó.

Arias, lateral derecho de 26 años e internacional con Colombia, es la séptima incorporación del Atlético, tras Rodrigo Hernández, Antonio Adán, el francés Thomas Lemar, el argentino Nehuén Pérez, el portugués Gelson Martins y el defensor Jonny Castro, cedido al Wolverhampton inglés.



El lateral llega procedente del PSV Eindhoven, en el que ha disputado 136 partidos en la Eredivisie holandesa, de la que fue nombrado mejor jugador la temporada pasada.



También cuenta con una decena de partidos de experiencia en la Liga de Campeones y es un fijo de la selección colombiana, con la que ha disputado 45 partidos, entre ellos los del Mundial de Rusia, donde fue eliminada en octavos de final por Inglaterra.