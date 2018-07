Arsenal, Juventus y Chelsea ganaron en la International Champions Cup.

Siguen los partidos entre algunos de los grandes clubes europeos en los Estados Unidos y Singapur con motivo de la International Champions Cup, evento que busca poner a punto a cada uno de los equipo de cara a lo que será una desgastante temporada en el Viejo Continente. A primera hora de este sábado, el Arsenal de Una Emery superó 5-1 al PSG de Thomas Tuchel.

El entrenador español, que enfrentó a su ex equipo, alineó un conjunto que combinó juventud y experiencia y que en segundo tiempo aplastó a un equipo que, por el contrario, no tuvo la presencia de sus máximas estrellas (Neymar y Kylian Mbappé). Mesut Özil, Alexander Lacazette, en dos ocasiones, Rob Holding y Eddie Nketiah, los anotadores por el lado de los Gunners, mientras que Christopher Nkunku descontó por el onceno parisino, al que todavía le cuesta tener la pelota y plasmar lo que quiere su DT en la cancha.

We finished our #AFCTour2018 fixtures in Singapore with a resounding win...



...here's the lowdown on our 5-1 win against PSG https://t.co/xYRjRw2Bsx