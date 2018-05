Arsene Wenger se despidió con victoria del Arsenal

EFE

El técnico francés Arsene Wenger se despidió este domingo del Arsenal, al que ha dirigido durante los últimos 22 años, con una victoria a domicilio sobre el Huddersfield Town (0-1).

Los 'Gunners' cumplieron en el último partido del veterano técnico, que dará un paso al costado -todavía no ha desvelado cuál será su próximo destino-, y despidieron con victoria una temporada más que decepcionante, en la que han acabado en sexta posición en la Premier League, llegaron a semifinales de la Liga Europa y a la final de la Copa de la Liga.

Pierre-Emerick Aubameyang, con su décimo tanto con el Arsenal, anotó el único gol en el encuentro número 1.235 de Wenger en el banquillo de los londinenses, en un duelo con poco juego más allá de la despedida del técnico galo.

Wenger fue recibido con pasillo de honor en un John Smith Stadium de fiesta -por la permanencia de su equipo en la Premier y por el adiós de Wenger-, que le dedicó una sonada ovación de 22 minutos, en honor a sus 22 años con los 'cañoneros', mientras dos avionetas volaron en las inmediaciones del recinto con pancartas: "Merci, Arsene" ('Gracias, Arsene') y "We'll Miss You Too" ('Nosotros también te vamos a echar de menos').

El delantero gabonés Aubameyang dio la victoria al Arsenal con un tanto al filo del descanso tras recibir un buen pase de Aaron Ramsey, aunque el local Aaron Mooy estuvo a punto de amargar la despedida de Wenger en la recta final del choque con un disparo que repelió el travesaño.