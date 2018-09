Arturo Reyes: "Argentina tiene hombres nuevos, pero no hay que desconocer su capacidad"

Redacción deportes

Arturo Reyes entró al centro de prensa del estadio Metlife con cara de seriedad como si algo le preocupara, parecía intranquilo. La cuestión climática en Nueva York no es fácil. Aunque el sol aparece en todo su esplendor, el frío que se siente hiela hasta los huesos. La llegada del otoño viene con sensaciones térmicas bajas. Por esa razón las condiciones para entrenar de cara al encuentro del martes son complicadas. "Esperamos hacer el entrenamiento de esta tarde porque las condiciones climáticas son difíciles", dijo.

Sin embargo, a pesar del frío que se vive en Nueva York, el estratega es claro al hablar sobre posibles cambios. "Trataremos de hacer algunas rotaciones para que los jugadores que no estuvieron contra Venezuela lo puedan hacer frente a Argentina", afirmó. No obstante, no sabe en dónde se verán esos cambios. "Aún no está definido, vamos a ver cómo llegan los jugadores esta tarde. Contra Venezuela fue un partido muy exigente, nos tocó hacer un esfuerzo grande, es importante que el jugador que entre al campo esté 100%, eso lo definiremos en el transcurso del día".

Sobre el compromiso de este martes frente a Argentina precisa: "tiene hombres nuevos, pero no podemos desconocer su capacidad, es difícil y esperamos mantener lo bueno que se hizo en el juego anterior, Argentina es un rival complicado, hace presión alta, tienen buena circulación y creo que harán varios cambios". El estratega samario conoce la fórmula de la albiceleste, por lo que resalta que "el equipo no va a cambiar su idea, saldrán a buscar el partido arriba y nosotros esperamos ser capaces de organizarnos rápido, ellos tienen jugadores con muy alto nivel al igual que nosotros, será un partido muy parejo".

La convocatoria para estos compromisos es variada, por eso el técnico samario habla de la profundidad que existe y sabe bien que cada uno debe tener muy clara su posición dentro del terreno de juego. "Creo que para que los jugadores mantengan los pies sobre la tierra el entrenador debe mantener el orden en la casa", señaló. "El jugador colombiano siente el divertirse, contra Argentina, Venezuela o cualquier rival buscaremos hacer que las cosas salgan como el partido anterior. Lo más importante para nosotros es mantener el estilo de juego, eso es más importante que muchas otras cosas, Argentina es diferente a Venezuela, pero los buenos equipos se reconocen por su estilo".

En la delantera el viernes en Colombia se destacaron Falcao y Carlos Bacca. Ambos sobresalieron y fueron fndamentales para la remontada. "Hemos visto el video del juego desde 2 cámaras y el trabajo que hicieron los 2 fue muy bueno se complementaron muy bien, son una dupla que puede tener muchas posibilidades de trabajar, porque tienen características diferentes, no se ocupan los mismos espacios". afirmó el samario, quien también explicó el proceso que se está haciendo. "Hay que ir insertando poco a poco a jugadores que están en un gran nivel, pudimos observar jugadores que tienen con qué estar en una selección, deben mantener su nivel en los clubes para seguir siendo tenidos en cuenta".

Arturo Reyes, quien dirigió su primer partido como seleccionador encargado de Colombia frente a Venezuela, logró su primera victoria con estratega nacional después de la remontada nacional. Se espera que Reyes dirija los encuentros amistosos de septiembre e incluso existe la posibilidad de que lo haga en octubre frente a Estados Unidos y Costa Rica. Lo anterior, mientras la Federación Colombiana de Fútbol escoge quien será el nuevo entrenador del combinado nacional.