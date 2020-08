Así fue el recibimiento de Atalanta en Bérgamo

Sempre al fianco della squadra con grandissima passione e attaccamento anche in questi mesi particolari. GRAZIE! 🖤💙



Your attachment, participation and support have been astonishing also during these weird months. THANK YOU! 🖤💙#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/RsaQM75Qgx