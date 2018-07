Así será el nuevo Milan

La asamblea de accionistas del Milan eligió este sábado su nuevo Consejo de Administración tras el cambio de propietario, que ahora es el fondo Elliot, y dio inicio a la nueva era estadounidense del club italiano.



Durante la asamblea, organizada en la sede del club, Casa Milan, se nombró por unanimidad a Paolo Scaroni, exconsejero delegado de colosos de la energía como ENi y Enel, presidente y consejero delegado interino y se puso definitivamente fin al control del club por parte del inversor chino Li Yonghong.



El club "rossonero" informó del nuevo Consejo de Administración en un comunicado oficial publicado en su página de internet en el que define este sábado 21 de julio como el punto de partida de una nueva época.



"Tras el cambio de propiedad de la pasada semana, con el mando tomado por Elliott, el Milan eligió hoy un nuevo Consejo de Administración durante la Asamblea de los accionistas organizada en Milán, que marca el comienzo de una nueva era para el club", reza la nota del equipo.



Scaroni dirigió este sábado poco después de su elección la primera reunión para establecer el plan económico y deportivo a seguir en los próximos dos años, junto a sus colaboradores Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Salvatore Cerchione, Alfredo Craca e Gianluca D'Avanzo.



En la dirección del club ya no estarán al anterior consejero delegado Marco Fassone ni sus colaboradores chinos, que han sido destituidos, según los accionistas, por no haber gestionado de forma satisfactoria los contratos internos del equipo ni el mercado de fichajes.



Scaroni será el vigésimo séptimo presidente de la historia del Milan, el segundo club más laureado de la historia en la Liga de Campeones tras el Real Madrid, y encara su nueva etapa con el reto de devolver a los milaneses a la elite de Europa.



La nueva temporada será la quinta en la que el Milan no disputa la 'Champions' y el club de Elliott tiene claro que la máxima competición internacional es fundamental tanto a nivel económico como de prestigio de la marca "rossonera".



"El Consejo se reunirá para barajar un nuevo proyecto económico para el club, que presente un claro camino par reconquistar el estatus de Liga de Campeones", destaca el Milan en su comunicado oficial.



Todo ello, destacan los milaneses, con el compromiso a respetar las normas UEFA sobre el Juego Limpio Financiero, un tema de notable actualidad para el club "rossonero".



De hecho, los más de 200 millones de euros gastados por la propiedad china en la sesión de mercado veraniego de 2017 causaron significativos problemas con la UEFA, que acusó al Milan por no respetar el punto de equilibrio entre gastos e ingresos.



Tras varios meses de negociación, la UEFA decidió el pasado 27 de junio sancionar al Milan con la exclusión de la próxima Liga Europa, una competición a la que los milaneses se habían clasificado al terminar sextos en la Serie A italiana (Primera División).



Sin embargo, el recurso presentado por el club "rossonero" terminó siendo aceptado este viernes por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana (Suiza), que anuló la sanción de la UEFA y dio el visto bueno a la participación en Europa de los milaneses.



Según Elliott, la decisión del TAS de revocar la sanción para la participación en la Liga Europa demuestra que la UEFA "ha notado que la actual situación financiera del club es mejor, como consecuencia del reciente cambio de propiedad".



El fondo estadounidense cree que este es el primer paso significativo para "los éxitos del Milan a largo plazo".



Así, tras 31 años de presidencia del magnate y político italiano Silvio Berlusconi y 16 meses de control del consorcio chino dirigido por Li Yonghong, el Milan se prepara para una nueva época marcada, espera, por la estabilidad económica y deportiva.