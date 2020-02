Así será el regreso de la 'Champions League' esta semana

* Redacción Deportes

Atlético de Madrid vs. Liverpool y Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund jugarán este martes 18 de febrero; mientras que Atalanta vs. Valencia y Tottenham vs. RB Leipzig se enfrentarán el miércoles 19 de febrero por los octavos de final.

Ya es habitual esperar el mes de febrero para que regrese la Uefa Champions League. Luego del final de la fase de grupos el 12 de diciembre de 2019, el torneo internacional más importante de Europa regresa este martes con dos partidos atractivos que presentan a los equipos que están en la parte alta de la tabla en sus respectivos países: Atlético de Madrid vs. Liverpool y Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund.

El día miércoles 19 de febrero se enfrentarán el Tottenham vs. RB Leipzig y el Atalanta vs. Valencia. Con estos dos partidos se cerraría una primera fase de los octavos de final. El martes 25 y el miércoles 26 de febrero jugarán los equipos restantes, es decir, Chelsea vs. Bayern München y Napoli vs. Barcelona (25 de febrero) y Lyon vs. Juventus y Real Madrid vs. Manchester City.

Santiago Arias en el Atlético de Madrid; Dávinson Sánchez en Tottenham; Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en Atalanta; David Ospina en el Napoli; Juan Guillermo Cuadrado en Juventus y James Rodríguez en el Real Madrid son los colombianos presentes en los octavos de final de la Champions.

Todos los partidos serán transmitidos a las 3:00 p.m. por las señales de Espn y Fox Sports. Los partidos de vuelta se jugarán a partir del 10 de marzo.

La fase de grupos de la Champions finalizó de la siguiente manera:

Grupo A

1. Paris Saint German – 16 pts. (Clasificado).

2. Real Madrid –11 pts. (Clasificado).

3. Club Brujas – 3 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. Galatasaray – 2 pts.

Grupo B

1. Bayern München – 18 pts. (Clasificado).

2. Tottenham – 10 pts. (Clasificado).

3. Olympiakos – 4 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. Estrella roja – 3 pt.

Grupo C

1.Manchester City – 14 pts. (Clasificado).

2. Atalanta – 7 pts. (Clasificado).

3. Shakhtar Donetsk – 6 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. Dinamo Zagreb – 5 pts.

Grupo D

1. Juventus – 16 pts. (Clasificado).

2. Atlético de Madrid – 10 pts. (Clasificado).

3. Bayern Leverkusen – 6 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. Lokomotiv Moscú – 3 pts.

Grupo E

1. Liverpool - 13 pts. (Clasificado).

2. Napoli - 12 pts. (Clasificado).

3. Red Bull Salzburg - 7 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. KRC Genk - 1 pt.

Grupo F

1. Barcelona - 14 pts. (Clasificado).

2. Borussia Dortmund - 10 pts. (Clasificado).

3. Inter - 7 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. Slavia Praga - 2 pts.

Grupo G

1. RB Leipzig - 11 pts. (Clasificado).

2. Lyon - 8 pts. (Clasificado).

3. Benfica - 7 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. Zenit - 7 pts.

Grupo H

1. Valencia C.F - 11 pts. (Clasificado).

2. Chelsea - 11 pts. (Clasificado).

3. Ajax. - 10 pts. (A fase de grupos de la Uefa Europa League).

4. Lille - 1 pt.