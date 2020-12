Así terminan el año los jugadores de la selección de Colombia

Varios integrantes del combinado nacional siguen siendo titulares en sus respectivos equipos; figuras como Falcao o James no han brillado por sus lesiones.

Se acaba el 2020 y la selección de Colombia no vive el mejor de los presentes. El combinado nacional aún no define el nuevo director técnico y su posición en la tabla de las eliminatorias a Catar 2022 después de sus derrotas ante Uruguay y Venezuela no es la más deseable.

Definir el nuevo proceso y enderezar el camino es una obligación, y para ello es indispensable que los jugadores de la selección se mantengan activos en sus respectivos equipos y no pierdan el ritmo de juego. La mayoría de ellos viven un presente favorable, siendo titulares frecuentes, pero tampoco es una regla general, pues, por ejemplo, existen casos como los de James Rodríguez y Radamel Falcao García, que por sus lesiones se han distanciado de las canchas. El primero, que venía siendo referente en el esquema de Carlo Ancelotti en el Everton, completará seis juegos ausente por molestias musculares; el segundo, que si bien regresó el pasado fin de semana a una convocatoria en el Galatasaray, duró alrededor de mes y medio sin poder jugar.

Siguiendo en el Everton, Yerry Mina se ha logrado mantener como titular. Ha jugado 13 partidos esta temporada y ha anotado dos goles con el conjunto de Carlo Ancelotti que es cuarto en la Premier con 29 puntos, tres menos que el líder Liverpool.

Dávinson Sánchez (Tottenham) y Steven Alzate (Brighton) son los otros colombianos que juegan en la Premier. Ambos viven realidades diferentes. El primero solamente ha jugado cinco partidos, pero su equipo está en la pelea por los primeros puestos de la liga inglesa. Aunque esté séptimo, el cuadro de Mourinho tiene 26 puntos; mientras que el Brighton se ubica en la parte baja de la tabla y ha contado con el colombiano en ocho compromisos, casi la mitad de lo que va de la temporada en Inglaterra.

El idilio en la Serie A

Mucho protagonismo en la liga italiana para los colombianos. Es un tiempo idílico para varios de los referentes de nuestra selección en los equipos de la Serie A. David Ospina, que fue ovacionado por la prensa del país itálico por su buen rendimiento a lo largo del año, completa siete partidos en la presente temporada con el Napoli, que se ubica quinto en la tabla con 25 unidades, una más y un puesto por encima del Juventus de Juan Guillermo Cuadrado.

El lateral derecho del cuadro dirigido por Andrea Pirlo llegó a 300 partidos con la camiseta de la Vecchia Signora este 2020. Para el portal estadístico OPTA, el colombiano es el mejor en esa posición en la Serie A, y por ende fue incluido en el once ideal del campeonato. El jugador nacido en Necoclí es “el defensa con más pases en la mitad del campo oponente en 2020 en la Serie A con 1044 pases”, según el portal, así como también el máximo asistidor en Champions para la Juventus con ocho pases a gol.

El Atalanta tiene un tinte tricolor con Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y Johan Mojica. Los dos primeros siguen siendo los artilleros del cuadro de Gian Piero Gasperini. Muriel, que fue catalogado al finalizar la temporada 2019-2020 como “el mejor suplente del mundo”, lleva siete goles en 11 partidos jugados, mejores números que Zapata, que completa 13 juegos y solo tres anotaciones. Por su parte, Mojica lleva la misma cantidad de compromisos disputados que Muriel. El Atalante es séptimo con 23 puntos, jugará el 3 de enero contra el Sassuolo en el regreso del campeonato italiano para el nuevo año.

En Portugal, Luis Díaz y Mateus Uribe también han mostrado un rendimiento favorable. Ambos jugadores entraron a la historia del Porto, así como hace algunos años lo hicieron Jackson Martínez, Falcao, James y Guarín, al quedar campeones del torneo local. Díaz, lleva tres goles en nueve partidos en la nueva temporada, y Mateus Uribe completa 10 juegos y una anotación.

El presente en Latinoamérica

Paradójicamente se habla poco del torneo colombiano a la hora de referirse a los jugadores de la selección. Los que han estado en las últimas presentaciones juegan en México y Argentina. WIlliam Tesillo, por ejemplo, se ha destacado en el León de México, equipo que acaba de salir campeón de la liga. En la presente temporada ya acumula 22 partidos y es titular indiscutible en la zaga defensiva. Medina, de igual manera, es uno de los estandartes del Monterrey, y en lo que va del campeonato ha jugado 13 partidos con los rayados.

La otra gran cuota de la selección está en Boca Juniors. El cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo cuenta con cuatro colombianos que suelen ser titulares en el conjunto xeneize. Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Edwin Cardona han encontrado en el actual campeón del torneo argentino sus mejores versiones y han sido grandes referentes en el último tiempo. Sin ir más lejos, Villa le dio la clasificación a semifinales de Copa Libertadores la semana pasada con un tanto de penalti que le dio la ventaja sobre Racing, y Edwin Cardona ha vuelto a desplegar sus virtudes en el juego ofensivo, pues en ocho partidos ha marcado tres goles y ha sido un revulsivo importante a la hora de complementar o reemplazar a Carlos Tévez, la máxima figura del club bonaerense.