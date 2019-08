¿Atlético de Madrid descarta a James Rodríguez?

Redacción deportes

En esta época de fichajes, en la que una palabra puede hacer que el costo de un jugador suba o baje, las especulaciones son algo del diario vivir. Al punto de que algunos agentes y presidentes confunden para desviar la atención, para tener más comodidad a la hora de negociar, y por eso nada se puede dar por hecho hasta que pase la fecha límite.

Por ejemplo: este sábado, el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que por ahora Atlético de Madrid tiene su nómina completa y no están buscando a nadie. En ese orden, malas noticias para James Rodríguez, quien sonaba con fuerza para llegar al equipo de Diego Simeone.

“Estamos fuertes y listos para la liga española y la Champions”, dijo en diálogo con Radio Kiss Kiss. Pero lo que parecería lapidario tomó otro rumbo con su última declaración: “en el fútbol todo puede pasar a última hora. Atlético está fuerte, pero hay que esperar”.

Para muchos que James se ponga la camiseta del conjunto colchonero es algo que quedó cerrado tras esta entrevista. Pero para los medios españoles es sólo una táctica de Cerezo para alejar la presión.

En cuanto a Napoli, que no quiso pagar por el colombiano los 40 millones de euros que pide el Madrid, en Italia aseguran que el club solo está esperando a que la ventana de fichajes se acorte, el cuadro merengue no tenga otra salida, y por fin haya acuerdo. Eso sí, el club que dirige Carlo Ancelotti se planteó un plazo de 10 días, pues debe reforzar esa zona de la cancha y no puede, al final, quedarse sin nada.

Mientras que unos dicen una cosas y otros otra, el volante de la selección de Colombia sigue entrenando con la casa blanca, sabiendo que en caso de quedarse no será de los preferidos por Zinedine Zidane, quien años atrás lo dejó relegado a la suplencia.