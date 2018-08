Atlético de Madrid ganó la Copa Dimayor-La Liga Women

Redacción deportes

La paridad entre Atlético de Madrid y Atlético Huila apenas duró cinco minutos, pues Esther González puso el 1-0, luego de un desborde por la banda izquierda, apenas cuando un equipo leía las intenciones del otro y viceversa, también su estrategia dentro de la cancha. Después llegó otra vez González, tres minutos después y puso el 2-0. Y en el 35’ anotó el 3-0 en lo que fue un monólogo del visitante. Karen Pérez descontó para el conjunto de Neiva cerrando así la segunda edición de la Copa Dimayor- La Liga Women, evento que enfrenta a las campeonas de España con las ganadoras del torneo femenino colombiano.

El marcador, engañoso, no reflejó lo que fue gran parte de duelo, apretado en el medio campo, con transiciones rápidas y con uno que otro error del conjunto huilense, que no supo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo y que, por el contrario, no se defendió bien cuando debió hacerlo, cuando las europeas atacaron más rápido, con más intensidad.

Al final, González y la pelota del partido para la casa, pues su habilidad y capacidad de entender el juego y sus momentos le permitió ser la más destacada dentro del terreno, eso sí gracias a un onceno que trabajó para que ella brillara y para darle toda la tranquilidad de hacer lo que mejor sabe hacer: marcar.

Buen encuentro en estadio Metropolitano de Techo que contó con la presencia de 1.100 hinchas que llegaron hasta el suroccidente de la capital bogotana para disfrutar lo que fue el primer triunfo en este evento para cualquier club, pues recordemos que el año pasado, en España, el cuadro colchonero e Independiente Santa Fe apenas pudieron igualar.