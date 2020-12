Con dos goles del uruguayo y uno más de Diego Costa, el equipo colchonero venció 3-1 al Elche y llegó a 29 puntos en el campeonato español.

Aunque pasó inadvertido en los últimos partidos, mermado por la reintegración inmediata a la competición apenas superó el covid-19, Luis Suárez no permite la más mínima duda sobre su valor y cada vez que sale a la cancha da muestras de su calidad. Y este sábado, ante el Elche, lo hizo con goles, así como Diego Costa en su esperado regreso.

El artillero uruguayo no sólo hizo su primer gol tras superar el coronavirus que le apartó sucesivamente de los partidos contra el Barcelona, el Valencia, el Lokomotiv Moscú y el Bayern Múnich, sino que aportó otro más para ser el goleador imprescindible de la victoria 3-1 contra el Elche y apagar todo el ruido que había surgido en torno a él.

Volvió ante el Valladolid. No marcó ningún tanto. Tampoco en Salzburgo. Ni contra el Real Madrid, en el derbi del pasado fin de semana, en su mayor sequía goleadora (Apenas tres juegos) en la nueva aventura iniciada este verano en el Atlético de Madrid.

Pero eso ya es un pasado irrelevante. Anotó en el minuto 41, en un centro tan flojo de Kieran Trippier como lo fue el remate del atacante uruguayo, que rozó lo suficiente la pelota como para sentirse el autor del gol, porque realmente sin ese toque (o movimiento) crucial no habría despistado al arquero Edgar Badía.

Su sexto gol en nueve partidos en esta Liga. Aún añadió otro más, el séptimo, en el segundo tiempo, cuando se lanzó al suelo para remachar el centro desde la banda izquierda de Yannick Carrasco, para sentenciar el encuentro y para darle el triunfo al Atlético.

No hay matices en los números en el ‘9’ rojiblanco en la Liga. Nada más se quedó sin marcar en este campeonato contra el Huesca, contra el Villarreal, contra el Valladolid y contra el Real Madrid. Entre ellos están los tres únicos encuentros que no ganó el Atlético. Y los tres únicos en los que no marcó ningún gol.

Casualidad o no, su técnico, Diego Simeone, sabe que su equipo lo necesita. El Atlético también ha vencido sin él (1-3 al Osasuna, 1-0 al Barcelona y 0-1 al Valencia), pero, igualmente, la presencia de Luis Suárez ha sido indispensable en seis de los 29 puntos que tiene en la clasificación, sin los que no sería el líder que es ahora: el 0-2 al Celta, porque él marcó el 0-1 a la primera, y el 2-1 de este sábado al Elche, al que sólo fue capaz de derribar por acción suya.

Como comparación respecto a la pasada Liga, el curso anterior sólo un jugador superó los siete goles que ya ha marcado Luis Suárez en diez encuentros disputados por él en esta temporada -doce por el equipo-. Y ni siquiera se ha jugado un tercio de la temporada.

Fue Álvaro Morata, con 12. Joao Félix anotó seis, los mismos que Saúl Ñíguez; Diego Costa o Ángel Correa se quedaron en cinco. Luis Suárez ya lleva siete, no todos decisivos, no todos indispensables, pero le dan al Atlético un toque de pegada ofensiva fundamental en estos tiempos.

Como también espera que se lo dé Diego Costa, de vuelta de nuevo a la competición tras superar la “trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha”, que le fue detectada el pasado 25 de noviembre y que le apartó de los últimos siete partidos. En el minuto 74 volvió a jugar. A la vez, fue reemplazado Luis Suárez.

En tres minutos, entre la polémica y el debate que abrirá si la acción fue penalti o no -o si el toque en la mano fue suficiente como para señalar una pena tan máxima con 2-1 en el marcador-, Diego Costa fue objeto de penalti. Lo lanzó con fuerza para su segundo gol en seis duelos. Y lo celebró con rabia. Lo necesitaba él. Lo necesita su equipo, el líder de LaLiga Santander.