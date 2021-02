Hace unos días se confirmó que Leopoldo Luque falsificó la firma del exfutbolista argentino. Ahora se conoció una conversación entre él y Agustina Cosachov el día de la muerte del legendario deportista.

Hace poco más de una semana se conoció que el médico Leopoldo Luque, quien se encuentra investigado por posible homicidio culposo de Diego Armando Maradona, falsificó la firma del astro argentino para solicitar su historia clínica.

Ahora el medio Infobae dio a conocer unos audios entre Luque y la que fuera psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov, el día del fallecimiento del hombre que conquistó el Mundial de México 1986 con la selección de Argentina.

“Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, dijo Luque, quien además agregó en un tono más fuerte: “Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Por su parte, Cosachov respondió: “Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Infobae develó los audios entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov el día del fallecimiento de Maradona. pic.twitter.com/uSwCIyx9jH — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) January 31, 2021

También, según referencia TN, se filtraron unas conversaciones vía chat de Luque, en las que el médico en mención insulta a una de las hijas de Maradona: “Jana es una pelotuda de mierda. Así nomás te lo digo. Quiere internarlo”. Y manifestó: “Diego los va a mandar a cagar a todos”.

Por su parte, Dalma Maradona, otra de las hijas del ’10′, se expresó al respecto en su cuenta de Twitter:

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻 — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

La fiscalía argentina continúa investigando la muerte de Diego Armando Maradona, que ocurrió el pasado 25 de noviembre, y cada vez se halla nueva información en el caso.