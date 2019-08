“Toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma”: Albert Ellis.

El autocuidado en todo ser humano es fundamental y más en un deportista de alto rendimiento como es James Rodríguez. Las frecuentes lesiones musculares lo han llevado a que su rendimiento deportivo no sea el mejor y su cotización haya bajado en los últimos años, afectando su imagen y su nivel futbolístico.

Una persona que practica el autocuidado es aquella que se percibe como un ser valioso en su condición de ser humano y que está en capacidad de construir su propio proyecto de vida. Piensa en soluciones que lo benefician tanto a él como a sus compañeros.

Después del excelente Mundial en Brasil 2014, las lesiones persiguen a James. Seguramente muchos factores influyen en eso: el autocuidado personal, no respetar los tiempos de la recuperación, exceso de carga física, viajes no necesarios para partidos no muy importantes y los tipos de entrenamientos, entre otros.

James debe entrar en el proceso de analizar muy profundamente esa situación porque la edad cronológica avanza, las ofertas van disminuyendo, en fin, múltiples consecuencias. Debe encontrar las posibles soluciones porque condiciones futbolísticas tiene, en sus buenos momentos mostró de todo lo que es capaz, y le aportó mucho al fútbol colombiano y al fútbol internacional.

El fútbol colombiano, en particular la selección colombiana, y el fútbol internacional no pueden privarse tan rápido de la magia futbolística de este gran jugador; por eso es el llamado para que sea resiliente, enfrente, mejore y supere el tema de sus lesiones para que retome el camino de su excelente nivel futbolístico.