Autogol de Falcao en la goleada del PSG al Mónaco

El París Saint Germain selló la conquista de su séptimo título de la Ligue-1 de Francia con una goleada ante el Mónaco (7-1) y con cinco jornadas de antelación al cierre del torneo.



Un doblete del argentino Giovani Lo Celso, al que se sumó otro de su compatriota Ángel Di Maria junto al gol del uruguayo Edinson Cavani y el autogol del colombiano Radamel Falcao, impulsaron al éxito al conjunto que dirige Unai Emery, convertido en el primer técnico español en lograr la Liga francesa.

