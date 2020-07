El equipo blaugrana, que no ganaba hace dos fechas, se impuso 4-1 y se resiste a perder la liga frente a Real Madrid. El colombiano Carlos Bacca jugó 34 minutos con el submarino amarillo.

Por fin volvió Barcelona. Y lo hizo frente a un rival que venía en racha, pero que se desmoronó en casa frente a Lionel Messi y compañía. Luego de dos encuentros sin poder ganar, el club catalán superó 4-1 a Villarreal con una gran actuación del argentino, y todavía no renuncia a pelear hasta el final por la liga de España a pesar de la ventaja de cuatro puntos de Real Madrid.

Aunque no marcó, Messi apareció en todas las acciones de peligro del equipo visitante y fue un quebradero de cabeza para la defensa de un Villarreal que ofreció su peor versión del último tramo de la competición que había sido casi perfecto.

El partido no pudo empezar mejor para el Barcelona, con un gol en propia puerta de Pau Torres a los tres minutos tras una buena jugada de Sergi Roberto tras la que Jordi Alba centró en busca de Griezmann, pero en el intento de despejar el zaguero local introdujo el balón en su portería.

El gol dio paso a una mayor dominio de Barcelona y una mayor presencia ofensiva que el equipo de Javi Calleja, pero sería el conjunto local el que lograría el empate a los trece minutos tras una pérdida de balón del equipo de blaugrana, que aprovecharon los locales para montar una contra entre Alcacer y Cazorla, que disparo a portería. El rebote de Ter Stegen fue aprovechado por Gerard Moreno para el 1-1 parcial.

Sin embargo, en un duelo que parecía un metegol, con las defensas desmoronadas y los atacantes disfrutando de tantos espacios, el visitante sacó ventaja con un golazo de Luis Suárez. Cuerpo inclinado, borde interno del pie derecho, comba al palo más lejano. No es el primero que el uruguayo hace así y no será el último.

El ritmo del partido, lejos de decaer, fue en aumento, pero fue el Barça el de autoridad. El segundo tanto dio paso a minutos de mucha calidad del equipo catalán, con presión arriba y una combinación de balón muy fluida y en la que Messi fue protagonista al ser el eje del engranaje.

En el 36′ el colombiano Carlos Bacca ingresó por Paco Alcácer y en la primera jugada tuvo una opción clara de igualar todo. Un minuto después, el chileno Arturo Vidal desaprovechó una gran ocasión para aumentar la ventaja de su equipo al rematar potente contra la corporalidad de Asenjo.

Barcelona culminó su dominio con un nuevo gol, de nuevo con Messi de protagonista, que tras una gran acción cedió de taco el balón para Griezmann, con una vaselina, pusiera el 3-1.

Y cuando parecía el Barça aumentaba la ventaja con la mejor jugada del partido y una gran definición de Leo Messi, finalmente el tanto acabó siendo anulado por el VAR por fuera de juego previo.

Con el partido ya resuelto, Ansu Fati puso el cuarto en el 86′ ante un Villarreal al que el tramo final del partido se le hizo interminable y que gracias a Sergio Asenjo evitó que la derrota fuera peor.